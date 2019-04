Na veel pijn en moeite komt er een plan van aanpak voor milieustraat in Elst

De milieustraat in Elst is al een tijd punt van discussie. Na een onderzoek vorig jaar bleek dat een en ander mis is met de straat. De oplossing voor deze problemen liet volgens partijen in de gemeenteraad te lang op zich wachten. Na een debat over het vraagstuk lijkt de rust wedergekeerd.

Het onderzoek van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zorgde voor veel verontwaardiging binnen de gemeente Overbetuwe. Zaken zoals de verwerking van asbest en chemisch afval zouden bijvoorbeeld niet goed geregeld zijn.

'Geen gevaar voor veiligheid'

Van veiligheidsrisico’s zou volgens wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder, degene die het voortouw neemt in de oplossing van de kritiekpunten, geen sprake zijn geweest.

‘De ODRA heeft een rapport geschreven en daar zijn verbeterpunten uitgekomen. De straat is veilig, maar er moeten zeker nog een aantal stappen worden genomen naar aanleiding van het onderzoek’, vertelt de wethouder aan Omroep Gelderland.

Burgerbelangen Overbetuwe, PvdA, D66 en GroenLinks, de oppositiepartijen in de gemeenteraad, vroegen dinsdagavond tijdens de raadsvergadering een debat over de kwestie aan.

Milieustraat wordt aangepakt

Tijdens het debat erkende wethouder Horsthuis: 'Bestuurlijk hadden we ervoor moeten kiezen om het inrichten van de milieustraat onder begeleiding van specialistische externen te laten uitvoeren. Dat is niet gebeurd en daar voel ik mij bestuurlijk verantwoordelijk voor.'

Daarnaast vertelde hij dat de punten die van de ODRA direct moesten worden aangepakt, meteen zijn aangepakt. Resterende issues worden nu behandeld in een plan van aanpak.

Horsthuis: ‘Binnen twee tot drie maanden komt ik met dit plan van aanpak naar de raad.' Het plan richt zich volgens de wethouder op het herstel van de huidige milieustraat. Daarnaast wordt ook gekeken of een eventuele verhuizing naar een andere locatie een oplossing is.

Oppositie heeft vertrouwen

De raad heeft unaniem aangegeven dat er veel interesse is om het rapport in te zien. Rik van den Dam van GroenLinks: ‘Hij (de wethouder, red.) gaf aan met een plan van aanpak te komen en dat zullen we op de voet volgen.'

'De situatie met de milieustraat bleek uiteindelijk erger dan we met z’n allen dachten, maar ik ben van mening dat de wethouder in staat is om het op te lossen.' Er zou volgens de GroenLinkser nog altijd vertrouwen zijn in het functioneren van wethouder Horsthuis.

'Niet volgens de wet'

Een reden waarom de oppositie het debat in het leven riep is omdat er verontwaardiging was over het grote aantal problemen in de milieustraat. De verwachting was dat de problemen eerder dit jaar al zouden zijn opgelost.

Dat de situatie nooit onveilig is geweest, daar is Van den Dam het mee eens. ‘We hebben niet conform de wettelijke richtlijnen asbest en chemisch afval opgeslagen, maar er is nooit sprake geweest van gezondheidsrisico's die een onveilige situatie hebben gecreëerd.'

Onbekend is of deze problemen inmiddels al zijn opgelost; dat zal het plan van aanpak uitwijzen.