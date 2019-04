Aantal verkeersdoden in Gelderland neemt toe

Het aantal mensen dat in Gelderland in het verkeer om het leven is gekomen, is het afgelopen jaar toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2018 kwamen 93 mensen om in het verkeer. In 2017 waren dat er 81.

In Gelderland kwamen de meeste mensen om in een personenauto (38). Ook op de fiets kwamen relatief veel mensen om: 26. Net als in 2017 verongelukte ongeveer een kwart van deze fietsers op de e-bike.

Meer slachtoffers

In 2017 waren er in Gelderland minder verkeersdoden dan het jaar ervoor. In 2016 kwamen 98 mensen om het leven. Ook landelijk gezien nam het aantal verkeersdoden vorig jaar toe. Van 613 in 2017 naar 678 doden in 2018.

In Noord-Brabant vielen vorig jaar de meeste slachtoffers. Daar steeg het aantal verkeersdoden van 98 naar 150. In Groningen, Friesland, Zeeland en Overijssel daalde het aantal slachtoffers.

Zie ook: Onveilige verkeerssituatie? Meld het bij Omroep Gelderland