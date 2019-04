Huisartsen huiverig met voorschrijven hiv-preventiemiddel

Ashis Brahma, infectiearts bij GGD Noord- Oost Gelderland, ziet dat het middel op veel plekken in Gelderland niet wordt voorgeschreven. 'Voor huisartsen is het weer een extra taak. Ze hebben geen tijd om zich erin te verdiepen, en al heel veel andere taken op hun bord.' Volgens Brahma, werkzaam op de Veluwe en in de Achterhoek, weigeren sommige huisartsen in dit gebied het voor te schrijven. Deels om morele redenen, maar ook omdat artsen er niet bekend mee zijn en geen tijd hebben om zich hierin te verdiepen.

Het middel is pas sinds 2016 in Nederland verkrijgbaar. Vorig jaar zegde minister Bruins geld toe om het voorschrijven van en zorg rondom PrEP via de GGD te regelen. Nog steeds zijn de middelen echter niet beschikbaar, tot frustratie van Brahma. Vorige week werd nog een motie aangenomen van GroenLinks en D66 om er vaart achter te zetten. Als alternatief kopen mannen het middel nu op de private markt.

'PrEP-vriendelijke artsen'

Deze donderdag start een landelijke campagne van de lobbygroep PrEPnu. De groep heeft online een lijst met 'PrEP-vriendelijke artsen'. In Gelderland zijn dat een huisarts uit Nijmegen en een uit Leuth. Voorzitter Sebastiaan Verboeket: 'De lijst is absoluut niet dekkend, we hebben een oproep gedaan. Er zijn veel mensen die de weg niet kennen, dat willen we onder de aandacht brengen met de campagne.'

Volgens schattingen van het RIVM zullen ongeveer 6500 mannen gebruik gaan maken van het medicijn zodra de GGD PrEP kan verstrekken. Hiermee zouden 250 hiv-infecties per jaar kunnen worden voorkomen.