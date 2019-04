Oud-international Stijn Schaars stopt met voetbal vanwege fysieke problemen

De 35-jarige middenvelder kampte het afgelopen jaar vaak met blessures. 'Ik heb geen zin meer in structurele fysieke problemen. Mentaal kan ik het nog makkelijk, ook qua conditie en spel. Alleen je hebt ook met je lichaam te maken en dat geeft nu gewoon aan dat het beter is om te stoppen.’

Schaars maakte op zijn achttiende zijn profdebuut bij Vitesse. Hij speelde drie seizoenen bij de Arnhemse club. Daarna volgden AZ, het Portugese Sporting Lissabon, PSV en sinds 2016 sc Heerenveen. Bovendien speelde hij 24 keer in Oranje en werd hij met Jong Oranje Europees kampioen. Met AZ werd hij in 2009 kampioen. Met PSV pakte hij in 2015 en 2016 de landstitel.

'Het was wel een lastige keus. Voetbal is iets wat je hele leven beheerst heeft. Je bent op je twaalfde begonnen in de jeugdopleiding van Vitesse en op je achttiende maak je je debuut. Nu ben ik vijfendertig jaar en zeventien seizoenen verder als profvoetballer. Die jaren zijn voorbij gevlogen. Je sluit nu wel iets af, dat is niet zomaar iets, dat is niet makkelijk', stelt de nog steeds in Gelderland woonachtige Schaars.

In 2015 werd Stijn Schaars in het Omroep Gelderland-programma Clubgenoten herenigd met zijn oud-ploeggenoten van VV De Bataven uit Gendt: