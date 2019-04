Vrijwillige campingbrandweer nu al paraat: deze mannen bewaken camping Voorthuizen

Twee oude brandweerwagens uit 1968 en 1972 en zo'n 14 vaste campinggasten vormen het hart van het brandweerkorps van camping De Zanderij in Voorthuizen. 'Maar de auto's zijn helemaal up-to-date', belooft commandant Mario Bekking. Hij staat aan het hoofd van de vrijwilligersgroep, die 's zomers elke zondag oefent om bij calamiteiten snel uit te kunnen rukken.

De vrijwillige campingbrandweer - de enige in zijn soort in Gelderland - werd in 1979 opgericht, drie jaar na de grote brand op de Veluwe bij Garderen. 'Mijn ouders zeiden toen: het zou toch verschrikkelijk zijn als dat bij ons zou gebeuren en je zou niks kunnen doen', vertelt campingbaas Ab Roos.

Tweedehandsje

De eerste wagen was een tweedehandsje van de Amsterdamse brandweer, 'een echte grote'. 'Maar de huidige twee zijn wat kleiner, dat is ook wat makkelijker op de kleine bospaadjes.' Een van die wagens kreeg hij cadeau van de Verkade koekjesfabriek in Zaandam, waarschijnlijk via een connectie van een campinggast. De tweede kocht hij van de brandweer in Zandvoort.

Roos: 'Ik noem ons altijd een veredelde emmer water: wij beginnen maar bellen ook gewoon de brandweer in Voorthuizen.' Een keer per jaar wordt er met dat korps geoefend en daarnaast komen de campinggasten elke zondag samen op de eigen kazerne voor een oefening. Dat is ook een soort uitje, want na alle jaren is het korps ook een vriendenclub geworden.

Oefenen

'De eerste dag van het seizoen vullen we de auto's met water en maken we de waterputten weer schoon. Soms moet je die na de winter echt weer even zoeken', vertelt Bekking. Daarna begint het oefenen. 'Elke zondag om half 10 zet een van de vrijwilligers ergens een bord neer met een vlammetje erop. Dan krijgen wij een oproep via de piepers dat daar en daar een brand is en dan gaan we 'blussen'.'

Bij oefenen blijft het niet. Sinds haar oprichting heeft het korps vier keer echt moeten uitrukken, herinnert Roos zich. 'In 1999 waren er wat kinderen aan het spelen in een hut aan de rand van onze camping. Daar ontplofte toen een glasfles. Een paar jaar later vloog een stacaravan in brand. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen. Tot nu toe hebben we hier geen slachtoffers gehad.'

