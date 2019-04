Patstelling De Graafschap en Ajax over verplaatsing

De Graafschap en Ajax zitten in een impasse. De KNVB, en vooral Ajax, wil de wedstrijd in Doetinchem verplaatsen naar vrijdag 26 april. De Graafschap kan dan de veiligheid niet garanderen. 'We vinden nog geen oplossing.'

door Richard van der Made

Nu Ajax zich geplaatst heeft voor de halve finale Champions League op 30 april of 1 mei, willen de Amsterdammers meer tijd om zich te voorbereiden. De KNVB is daarom bereid de wedstrijd tegen De Graafschap op 28 april te vervroegen naar vrijdag 26 april, maar dat komt de Achterhoekers weer niet goed uit.

Politiepersoneel bezet

'Het is onmogelijk om de veiligheid in het stadion te garanderen tijdens zo'n belangrijke wedstrijd omdat we niet genoeg medewerkers hebben', zegt directeur Hans Martijn Ostendorp. Vrijdag is ook Koningsnacht en veel vrijwilligers van de club en politiepersoneel staan op die dag al ingepland tijdens festivals en andere activiteiten in Doetinchem.

Supporters

Volgens de politie Noord-Oost Gelderland is de vrijdag simpelweg 'niet te realiseren.' De KNVB kwam, na overleg met Ajax, ook nog met de vrijdagmiddag op de proppen. 'Maar dat is al helemaal geen optie', vindt Ostendorp. 'Voetbal speel je voor de supporters. Mensen werken, kinderen gaan naar school. Dat is dus niet wat we willen.'

Geen oplossing

Woensdagochtend was er koortsachtig overleg tussen KNVB, gemeente Doetinchem en De Graafschap. De gemeente kan een wedstrijd verbieden. 'Een oplossing hebben we nog niet gevonden. Misschien moeten we toch de zondag laten staan, daarover hebben we snel weer contact. Met onze partners is het voor vrijdag in elk geval niet op te lossen.'

Duivels dilemma

'Wij hebben best begrip voor Ajax. Zij staan ook voor een onmogelijkheid', geeft Ostendorp het dilemma nog maar eens aan. 'Natuurlijk zijn we trots op de prestaties van Ajax. Maar de omstandigheden maken het onmogelijk op dit moment.'

Om de wedstrijd De Graafschap - Ajax op zaterdag 27 april af te werken is ook geen optie, omdat het dan Koningsdag is. Oorspronkelijk zouden alle wedstrijden op zondag 28 april om 14.30 uur worden gespeeld. Ook op de laatste speeldag, op 12 mei, worden alle duels traditiegetrouw tegelijkertijd gespeeld.

Weggelachen

Ostendorp komt tot slot nog met iets opvallends. 'Bij het vaststellen van het programma aan het begin van dit seizoen hebben wij deze situatie voor Ajax nog bespreken. Dat dit zou kunnen gebeuren bij het bereiken van de halve finale. Maar we werden door de KNVB weggelachen omdat het toch niet zou gebeuren. Nu zitten we ineens wel in deze onmogelijke situatie.'