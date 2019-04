Organisatie Molukse herdenking over rechtszaak tegen Orpheus: 'Alleen maar verliezers in dit conflict'

Bij de rechtbank in Zutphen staan deze donderdag de organisatie van de Republik Maluku Selatan (RMS) en het bestuur van Theater Orpheus in Apeldoorn tegenover elkaar in een kort geding.

De directie van het theater besloot eind maart de Molukse herdenking van het uitroepen van de onafhankelijke republiek te weigeren. De viering wordt sinds 2009 jaarlijks gehouden in het Apeldoornse theater, maar volgens de directie daar heeft de organisatie dit jaar de veiligheidsmaatregelen niet op orde.

De organisatie van de jaarlijkse herdenking stapte daarop naar de rechter om via een kort geding alsnog toegang tot het theater af te dwingen. De president in ballingschap van de RMS, John Wattilete, baalt ervan dat het zo moet lopen. De RMS heeft geprobeerd de directie van Orpheus op andere gedachten te brengen, maar dat mocht niet baten. De gang naar de rechter wordt gezien als laatste mogelijkheid. 'Naar de rechter stappen is niet de juiste weg. We hadden het liever onderling geregeld met elkaar.'

Veiligheidsplan

Wattilete: 'We komen al tien jaar met veel plezier bij Orpheus. Maar het wordt ons nu ineens onmogelijk gemaakt omdat de directrice geen vertrouwen heeft in het beveiligingsplan, dat precies hetzelfde is als vorig jaar.'

Afgelopen dinsdag was er nog een overleg met de gemeente en RMS, maar ook dat heeft geen oplossing opgeleverd. 'De gemeente bood aan om de herdenking te houden in Omnisport, maar dat hebben we naast ons neergelegd', zegt woordvoerder Otto Tatipikalawan van RMS. 'Het is nu een principekwestie geworden. We willen ons niet laten wegdrukken uit het centrum naar een sporthal waar de akoestiek verre van optimaal is en we ook allerlei activiteiten rondom de viering niet kunnen houden.'

Satudarah

De herdenking in Apeldoorn wordt ieder jaar voorafgegaan door een motortocht naar het theater. Daarin reden altijd veel leden van motorclub Satudarah mee. Of de weigering van Orpheus te maken zou kunnen hebben met het verbod op die motorclub, weet Tatipikalawan niet. 'Het zou kunnen, maar het ligt niet voor de hand.'

De directie van het theater wil verder niet ingaan op wat de geschonden voorwaarden zijn waar de organisatie zich niet aan houdt. RMS vermoedt dat er meer aan de hand is. Tatipikalawan: 'We krijgen de indruk dat ze van hogerhand de RMS om zeep proberen te helpen. Vanuit Binnenlandse Zaken wellicht. Mogelijk heeft Indonesië hier zelfs wel de hand in. Maar het blijft gissen.'

Wat de organisatie gaat doen als de rechter in hun nadeel beslist, kan Tatipikalawan niet zeggen. 'Het is hoe dan ook heel jammer dat dit zo is gelopen. Hoe het ook afloopt: er zijn geen winnaars. Alleen maar verliezers.'

