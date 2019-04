Goed nieuws voor paasvuur Meddo

Meddo zat eerder deze week nog in spanning over het paasvuur, omdat de droogte mogelijk roet in het eten zou gooien. De gemeente kondigde aan nog te onderzoeken of de hens in het paasvuur kon.

Dat is nu het geval. De gemeente laat weten dat de paasvuren kunnen doorgaan als ze aan voorwaarden voldoen. Het gaat om de omvang van de brandstapel, de afstand tot de omgeving en de windkracht. Team Handhaving controleert die voorwaarden.

Mocht het weer veranderen, dan kan de gemeente alsnog besluiten tot een stookverbod.

Ook paasvuur Zieuwent gaat door

Ook het paasvuur in Zieuwent (gemeente Oost Gelre) mag doorgaan. Ook hierbij gelden extra voorzorgsmaatregelen, zoals het nat houden van het Paaspopterrein en omliggende weilanden. Daarnaast moet er een sproei-installatie zijn. Zondagochtend wordt nog gecheckt of de wind niet te hard is.

De bult is nu zes meter hoog en acht meter breed en mag niet groter worden. De organisatie vindt dat heel jammer, maar begrijpelijk. Het vuur wordt een half uur later aangestoken, om 20.30 uur, vanwege de windstilte.