Tientallen organisaties sluiten pact tegen armoede in Tiel

Meer dan vijftig organisaties hebben zich aangesloten bij het Tielse armoedepact dat deze week is ondertekend. Door samen te werken en elkaar en de cliënten bewust te maken van alle mogelijke vormen van hulp die er zijn, willen zij armoede en schulden in de stad terugdringen.

door Menno Provoost

Voor een kleine stad heeft Tiel relatief veel inwoners die met armoede te maken hebben. Volgens de GGD Gezondheidsmonitor heeft een derde van de volwassen Tielenaren moeite om rond te komen.

De stad heeft relatief veel mensen met een bijstandsuitkering en een groot deel van hen (30 procent) heeft te maken met beslag of inhouding door schulden. Ongeveer 1.500 gezinnen (zo'n 9 procent) hebben volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek een laag inkomen. Dat is een besteedbaar inkomen dat jaarlijks lager is dan 9.250 euro. Onder gezinnen met een niet-westerse migratieachtergrond is dat percentage bijna 26 procent.

Onder één vlag

Veel organisaties en bedrijven hebben op een of andere manier te maken met armoede en bieden hier hulp bij aan. Dit gebeurt tot nog toe echter afzonderlijk van elkaar. Voor de organisaties en zeker voor de inwoners zelf is het niet duidelijk wat er allemaal is aan hulp en activiteiten om geldproblemen te verhelpen of te voorkomen. Vandaar dat er een netwerk rond armoede wordt opgezet dat vanaf deze week onder één vlag gaat opereren. Zo is er al een overzicht gemaakt van alle lokale spreekuren en loketten waar inwoners terecht kunnen met hun hulpvragen.

Een ander voorbeeld is zogenoemde vroegsignalering bij schulden. Tiel werkt met onder meer energiebedrijven, woningcorporaties en zorgverzekeraars samen om in een vroeg stadium mensen met een achterstand in hun betalingen in beeld te krijgen. Zij worden dan bezocht om te kijken of er hulp nodig is om bijvoorbeeld de administratie op orde te krijgen. Zo worden er maandelijks 12 gezinnen bezocht. Tiel heeft de procedures om toegang te krijgen tot gemeentelijke schuldhulp makkelijker gemaakt. Dit heeft geleid tot een forse toename van het aantal cliënten: 325, waar dat er twee jaar geleden gemiddeld nog 220 waren.