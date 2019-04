Pumptrack beweegt kinderen in Oost Gelre

'We hadden nog wat financiële middelen over en daarom wilden we alle kinderen uit Oost Gelre kennis laten maken met deze sport, vandaar de Pumptrack-toer', aldus wethouder Bart Porskamp. De gemeente kon kiezen uit verschillende sporten, maar had duidelijk redenen waarom er voor de pumptrack-baan gekozen werd. 'Deze baan kan je makkelijk overal neerleggen', aldus de wethouder. 'Pumptrack is een kruising tussen een BMX-baan en een skatepark', duidt Joost Wichman, eigenaar van de baan. 'Je kan er met de BMX-fiets op, maar ook met skates en stepjes. Het is heel laagdrempelig, waardoor je een grote doelgroep aanspreekt en ook de jongere kinderen plezier hebben.'



De kinderen reageerden enthousiast. 'Ik vind het wel leuk', aldus Gijs. 'Je kunt met je fiets springen.' Ook Justin is enthousiast en kijkt alvast vooruit. 'We krijgen binnenkort hier een fietscrossbaantje en nu kunnen we alvast testen.' Volgens Wichman helpt de baan ook om kinderen in beweging te krijgen: 'Vroeger gingen kinderen gewoon naar buiten en nu moet je ze naar buiten trekken. Ik denk dat deze baan wel iets is dat kinderen leuk vinden.'



Toer hervat

De Pumptrack-toer startte in Harreveld en wordt woensdagmiddag hervat in Zieuwent. Daarna trekt de baan de komende maanden nog langs de kernen van Lichtenvoorde, Lievelde, Groenlo, Mariënvelde, Zwolle en Vragender.