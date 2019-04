Meer muziek in de klas: deze vier gemeenten gaan ervoor

Het convenant werd getekend in de Hanzehof in Zutphen in de aanwezigheid van Gelders gedeputeerde Josan Meijers. De vier gemeenten volgen hiermee het voorbeeld van De Liemers, de regio die zich eerder al aansloot bij het landelijke initiatief.

Tekst gaat verder onder de reportage.

In totaal gaat het om 65 scholen die vanaf 2021 weer structurele muziekeducatie in de klas willen. De organisaties die tekenden zijn onder andere de schoolbesturen Archipel en Gelderveste, gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst, muziekaanbieders Muzecollectief en Popcollege, en Muzehof en Cultuur Oost als cultuuraanjagers. Zij gaan zich vanuit hun eigen kennis, expertise en mogelijkheden inzetten voor muzieklessen op school in de regio.

Landelijk initiatief

De ondertekening in Zutphen werd muzikaal omlijst met diverse optredens. Zo bracht meester en singer-songwriter Stef Woestenenk, samen met klassen uit de vier gemeenten, het lied Wij maken muziek ten gehore. Ook verzorgde het HIT orkest, het jeugdorkest van de Harmonie Gorssel-Eefde, een optreden. Charlotte uit Eefde speelt in dit orkest en kan niet wachten tot de extra muzieklessen gaan beginnen. 'Dan kan ik ook in de klas misschien vaker klarinet spelen!', lacht ze.

Het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal is gestart om duurzame verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de regio te realiseren. Eerder werden er convenanten getekend in provincies Zeeland, Limburg en Friesland, regio De Liemers en de stad Groningen.

Het programma is opgezet door Méér Muziek in de Klas, een landelijke stichting die ervoor wil zorgen dat alle basisschoolkinderen structureel muziekonderwijs krijgen.