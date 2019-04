Geen dialyse meer in Winterswijk

Patiënten zullen weer naar het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede moeten. De reden voor sluiting van de dialyse-afdeling is dat er een tekort is aan dialyse-verpleegkundigen in Winterswijk. Het MST heeft deze beslissing genomen, want het was een dienst die dat ziekenhuis in Winterswijk aanbood. Het SKB stelde alleen de ruimten ter beschikking. Zo'n 20 patiënten uit de Achterhoek maakten gebruik van de dialyse-mogelijkheid in Winterswijk.