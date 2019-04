Onderzoek 'uit voorzorg' naar financiering bouw Tielse moskee

door Menno Provoost

Het onderzoek vindt plaats op basis van de wet Bibop. Dat is een wet voor integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur die eigenlijk is bedoeld om in te grijpen bij een vermoeden van malafide praktijken zoals het witwassen van crimineel geld. Naar aanleiding van berichten over dubieuze, buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland, wordt het middel ook hiervoor steeds vaker ingezet. Met die financiering zou extreem gedachtegoed kunnen worden bevorderd.

'Van enige verdenking hiervan is absoluut geen sprake', haast wethouder Ben Brink zich te zeggen. 'We willen alleen mogelijke verdachtmakingen voor zijn.' Het moskeebestuur werkt graag aan het onderzoek mee, vertelt Mohamed Saddiki, voorzitter van de bouwcommissie voor de nieuwe moskee. 'Helaas is er een bepaald beeld bij de bouw van moskeeën in Nederland. Wij willen dat graag wegnemen door heel transparant te zijn. We hebben een Anbi-status waaraan al de nodige eisen vast zitten. We publiceren onze jaarcijfers op de website en geven graag inzicht in de historie van onze financiële transacties om te laten zien dat hier niets mis mee is.'

Het moskeebestuur koopt het oude schoolterrein voor 570.000 euro van de gemeente Tiel. Voor de bouw van het nieuwe gebedshuis is een inzameling nodig onder de eigen leden en de Islamitische gemeenschap in heel Nederland.

Omwonenden

De El Hassani moskee is al ruim dertig jaar gevestigd aan de Tielerwaardlaan in Tiel-West. Zo'n 450 gezinnen zijn er inmiddels bij aangesloten. Daarmee is het gebouw veel te klein geworden. Het lijkt erop dat weinig de bouw van een nieuwe moskee een paar straten verderop in de weg staat.

Een kleine groep omwonenden bezocht dinsdagavond de inloopavond over het plan op de locatie van de oude Rotondaschool. 'Ik hoop dat hij niet te hoog wordt', zegt Lien de Groot, 'want ik woon er tegenover en heb nu een prachtig uitzicht.' Meer flatbewoners komen met deze zorg. Een enkeling maakt zich openlijk zorgen over waardedaling van de woning. 'Mij maakt het niet uit', zegt starter Sanne (25). 'Maar ik ken genoeg mensen die niet zo snel naast een moskee willen wonen. Het is niet zo'n sterk verkooppunt.'

'Ik denk dat de angst voor demonstraties groter is', zegt Oscar (29) die ook pas kort een woning in de wijk heeft. 'Verder ben ik niet bang voor ellende, het is een goede buurt. We hopen dat het een mooi, modern gebouw wordt. Er is nog niet zoveel over bekend, maar ik heb wel vertrouwen in de mensen die dit allemaal regelen.'

Hoewel er nog geen concreet ontwerp is, wordt het gebouw wel hoger dan de huidige laagbouw van de oude school. Het hoofdgebouw kan maximaal 12,5 meter hoog worden, met een mogelijke piek van 18 meter. Deze ruimte wordt niet benut om een klassiek ontwerp met minaretten uit het Midden-Oosten neer te zetten, vertelt Saddiki. 'We willen een modern gebouw, passend in deze tijd en passend in deze omgeving. Daar hebben we de architect ook op uitgezocht. Daarbij hebben we deze inloopavond juist zo vroeg georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan over hoe het het beste in de omgeving kan worden ingepast.'

Buurtcentrum

Dat geldt niet alleen het ontwerp van het gebouw, maar ook het gebruik. Het moskeebestuur wil meer naar buiten treden en activiteiten voor de wijk organiseren. Naast een religieuze ruimte, moet het volgens Saddiki echt een buurtcentrum worden met mogelijkheden om ruimtes te gebruiken voor clubjes, vrijetijdsbesteding voor jongeren, huiswerkbegeleiding en stageplaatsen. 'Nu doen we dat al een beetje, maar hebben we de ruimte gewoon niet', zegt Saddiki. 'Met de nieuwbouw willen we echt aan de buurt duidelijk maken: 'dit is ook jullie gebouw.' Kritiek op de vermeende scheiding van de rollen van mannen en vrouwen daarin, verwijst hij naar het land der fabelen. 'Voor de religieuze zaken zijn er bepaalde regels, maar bij de activiteiten is iedereen gewoon welkom.'

'Heel goed die plannen voor een cultureel centrum', vindt De Groot. 'We hebben helemaal niks in deze wijk waar we iets kunnen organiseren.' Zelf is ze namens de wijkvereniging al regelmatig te vinden in de oude moskee aan de Tielerwaardlaan. 'De prikacties om zwerfvuil op te ruimen in de wijk, worden vanuit de moskee gehouden, dus we hebben veel contact. Er valt in deze wijk eigenlijk nooit een onvertogen woord over de moskee. Ja, het kan met ramadan wel eens een keer druk zijn, maar dat wordt dan opgelost met verkeersregelaars.'

Buiten bidden

'Een nieuw gebouw is hard nodig. De kinderen worden groter en vrouwen komen ook steeds meer dan vroeger naar de moskee. We moeten nu altijd buiten bidden en tenten huren voor de feesten', vertelt Jaouad El Idrissi. 'Veel activiteiten moeten in dezelfde ruimte plaatsvinden en dat knelt', vult zijn vrouw Karima aan. Zij vindt het juist belangrijk dat er meer activiteiten naast de puur religieuze functie worden georganiseerd worden. 'We willen midden in de maatschappij staan, goede contacten opbouwen, cultuur uitwisselen. Er wordt vaak een beetje negatief naar de Islam gekeken. Mensen weten niet wat het inhoudt, dus het is heel goed voor ons om de deuren open te zetten en voor hen om eens te komen kijken.'

Om de bouw van de nieuwe moskee mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden aangepast. De hele procedure neemt naar verwachting zo'n zestig weken in beslag.