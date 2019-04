Kijk op Gelderland op NPO 2, hoe werkt dat eigenlijk?

Het programma Kijk op Gelderland, dat sinds begin april op NPO 2 wordt uitgezonden na het NOS-journaal van 18.00 uur, is alleen te zien voor kijkers in de provincie Gelderland. Inwoners van andere programma's zien op dat moment een ander programma. Maar hoe werkt dat eigenlijk?

Sinds 1 april is de pilot van het zogenoemde regiovenster live. Dat is een dagelijks blok regionieuws van vijf minuten op NPO 2. Heel simpel is dat niet. Ga maar na: jij kijkt in Gelderland naar het 18.00 uur journaal op NPO2. Je Rotterdamse tante doet hetzelfde, lekker in haar eigen huis op dezelfde zender. Na het journaal krijgt zij een item te zien over de Maastunnel, waar jij tegelijkertijd beelden van afgelaste paasvuren in de Achterhoek ziet.

Drie regio's, vier uitzendingen

In Friesland, Gelderland en het grootste deel van het Rijnmondgebied in Zuid-Holland, wordt nieuws uit de eigen regio uitgezonden. Voor alle andere provincies geldt tijdens de pilot een programma waar een selectie van regionaal nieuws uit het hele land voorbij komt. Dat betekent dus dat je elke dag op NPO 2 na het journaal vier verschillende versies moet uitzenden. Dat is een knap staaltje werk.

Al in 2017 klonk in Den Haag de wens om de regionale journalistiek van de Regionale Publieke Omroep te versterken. De huidige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Arie Slob, stelde geld ter beschikking om de plannen uit te voeren.

Barrières overwinnen

Jeroen Verhoof en Jan Stolte van het NPO-team Publicatie Video vertellen over de barrières die zij moesten overwinnen. 'Niet alleen heeft elke zender weer zijn eigen manier van werken, ook willen ze zo kort mogelijk op het uitzendmoment hun programma aanleveren. Logisch, want het gaat om nieuws dus dat willen we zo actueel mogelijk uitzenden. Maar het betekent ook heel snel met elkaar schakelen. Volgens de huidige afspraak mogen de regiojournaals tot uiterlijk een half uur voor uitzending worden aangeleverd', vertelt Stolte.

'Simpel gezegd zou je je voor kunnen stellen dat we per zender een uitzendschema hanteren. Wanneer zo’n schema er voor drie regio’s anders uitziet en je ook nog een landelijke versie hebt, zou je in theorie drie kopieën kunnen maken van NPO 2. Maar als de pilot succesvol is en het regiovenster landelijk wordt uitgerold, maak je dus dertien bijna identieke kopieën van NPO 2. Dat is geen reële aanpak. We hebben daarom gezocht naar een technisch verantwoorde en betrouwbare oplossing die financieel realistisch is.'

Spoorwissel

Daarom werkt de NPO samen met RedBee Media, een bedrijf dat zorgt voor de distributie van tv-kanalen, vlak voor het via de kabelexploitant bij kijkers thuis binnenkomt. 'Met RedBee hebben we afgesproken dat ze vlak voor distributie een soort spoorwissel uitvoeren. Aan het eind van de keten gaat RedBee voor Gelderland over op de Gelderse content. Deze oplossing leverde ons een fikse besparing op; we hebben dit kunnen realiseren voor een kwart van het budget dat ervoor beschikbaar was gesteld', zegt Stolte.

Als de pilot een succes blijkt en landelijk wordt uitgerold, komt de NPO voor nog grotere uitdagingen te staan. 'Wat doe je bijvoorbeeld met ondertiteling via Teletekst pagina 888, hoe maak je alle content beschikbaar op NPO Start en hoe zorgen we ervoor dat alles ook terecht komt in de archieven van Beeld en Geluid?', zijn vragen die volgens Verhoof nog moeten worden beantwoord.

Dus als jij binnenkort bij je tante in Friesland of Rijnmond bent, denk aan dan eens aan het werk dat erachter schuil gaat. Maar neem vooral een kijkje bij het nieuws uit haar regio!

Zie ook: Kijk op Gelderland van dinsdag 16 april