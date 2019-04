Pas drie Gelderlanders in halve finales Champions League

Daarmee komt het aantal Gelderlanders dat zover reikt in dit toernooi op drie. Alleen Marc Overmars uit Epe lukte dat eerder. Hij won in 1995 met Ajax zelfs de Champions League en scoorde in de halve finale thuis tegen Bayern München. Hij is nu technisch directeur van Ajax.

Donny van de Beek uit Nijkerkerkveen en Klaas-Jan Huntelaar uit Angerlo is het nu dus gelukt om zo ver te komen in dit toernooi, dat sinds 1991 bestaat. Daarvoor was het Europacup 1. Anton Janssen uit Beneden-Leeuwen boekte daarin succes. De linkspoot deed mee als invaller met PSV in de finale van 1988 tegen Benfica. In de strafschoppenserie benutte hij de beslissende penalty. Achterhoeker Guus Hiddink was toen de trainer.