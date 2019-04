De Graafschap: vervroegd duel tegen Ajax 'sportief en organisatorisch probleem'

Oorspronkelijk stond het duel gepland voor zondag 28 april, maar vanwege het succes van Ajax in de Champions League, moet de wedstrijd worden verplaatst. Dit levert wel de nodige problemen op, want op die vrijdag is het tevens Koningsnacht en daarvoor is veel politie-inzet nodig.

Daarom wordt De Graafschap-Ajax mogelijk al op vrijdagmiddag gespeeld. Maar dat heeft wel als gevolg dat er aanzienlijk minder supporters bij de wedstrijd aanwezig kunnen zijn.

'Belangen De Graafschap in 't geding'

Ook heeft de verplaatsing van de wedstrijd gevolgen voor de belangen in de degradatiestrijd, zegt Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur van De Graafschap, want De Graafschap zou nu drie belangrijke wedstrijden in zeven dagen moeten spelen. 'Dan wijkt de KNVB van zijn stelregel af dat alle eredivisieduels in de laatste twee speelronden op hetzelfde moment moeten worden afgewerkt.'

De Graafschap is al ín gesprek met gemeente en voetbalbond, maar overeenstemming is er nog niet. Ostendorp: 'Wij gaan woensdag weer in overleg met de KNVB. In de middag voetballen is voor ons helemaal geen optie. Maar als club hebben wij uiteindelijk niets te zeggen. De KNVB bepaalt het programma en de gemeente kan er nog een stokje voor steken.'

Luister naar het gesprek van radiopresentator Nieke Hoitink met Hans Martijn Ostendorp:

Eerder werd vanwege de Champions League ook de wedstrijd Ajax-Vitesse al vervroegd van woensdag 24 april naar dinsdag de 23e. De Gelderse clubs kunnen een essentiële rol spelen in de titelrace door punten af te snoepen van Ajax ten faveure van PSV. In 2016 deed De Graafschap dat al. Het werd toen op de laatste speeldag 1-1 op De Vijverberg, waardoor PSV kampioen werd. Anderhalve week geleden verspeelde PSV juist punten uit tegen Vitesse (3-3), waardoor Ajax nu koploper is.