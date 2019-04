'Optimale' laagvliegroutes boven Noord-Veluwe terughoudend ontvangen

Veel bewoners moeten eerst nog zien of het wel veel beter gaat worden met de vliegroutes van Lelystad Airport. Ook 'geoptimaliseerde' varianten om Wezep in de gemeente Oldebroek te ontlasten, kunnen rekenen op scepsis. Dat bleek dinsdagavond.

Terwijl in Hattemerbroek in veel huiskamers de blik op het voetbal is gericht, laten zo'n vijfentwintig inwoners en bestuurders uit zes gemeenten zich dinsdagavond bijpraten over vliegroutes door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in dorpshuis de Bouwakker.

Knelpunt Wezep

Voor de opening van Lelystad Airport zijn nieuwe vliegroutes nodig. Daartegen is veel verzet op de Veluwe, aangezien de vliegtuigen lang laag moeten vliegen om verkeer van Schiphol te vermijden. Met de herindeling van het luchtruim moeten de zogenoemde laagvliegroutes voorbij zijn, beloofde minister Van Nieuwenhuizen meermalen.

De situatie boven Wezep in de gemeente Oldebroek was één van de knelpunten die op korte termijn moest worden aangepakt. Daarvoor nam de Tweede Kamer een motie aan. Dinsdagavond kregen inwoners van zes gemeenten vier verschillende varianten te zien.

Pers was niet welkom bij de presentatie. Maar na afloop reageren verschillende bewoners. 'Waar de één voordeel heeft, heeft de ander weer nadeel.' Reageert Jaap Buter. 'Ik heb wel de toezegging gekregen dat vanaf 2023 de laagvliegroutes voorbij zijn.'

Geen nieuwe inspraakronde

'Het gaat om een tijdelijke verbetering van de route', zegt Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal luchtvaart van het ministerie. 'We proberen een route die er is te optimaliseren.'

Nu de varianten zijn gepresenteerd, worden de reacties verzameld. Vervolgens neemt de minister een besluit over de routes. Volgens de hoogste ambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op dit dossier staat deze wijziging los van de herindeling. 'Dit gaat over de situatie voor 2023. Daarna is het luchtruim heringedeeld en de randvoorwaarde daarbij is dat de laagvliegroutes zijn beëindigd.'

Standpunt gemeenten

De routeverlegging ging eerst alleen de gemeente Hattem, Elburg, Heerde en de gemeente Oldebroek aan. In februari kwam een optie naar buiten die dichter bij de gemeenten Zwolle en Kampen kwam te liggen. Daarop eisten die gemeenten ook inspraak.

Bij de nieuwe varianten komen de routes ook dichter bij Hattem te liggen. Het zal volgens de burgemeester van Hattem moeilijk worden om met alle gemeenten een gezamenlijk standpunt te krijgen. 'Dat is best ingewikkeld. Uitgangspunt was dat het probleem niet zou worden verplaatst. We hebben ons nu laten informeren. Daar moeten we over doordenken.'

Jules van der Weerd van HoogoverWezep denkt dat de gemeenten verdeeld zullen reageren. 'De minister heeft daarmee een vrijbrief om een eigen beslissing te nemen.'



