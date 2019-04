Motoren met zijspan racen dit weekend in Oldebroek

Omdat het circuit in Oldebroek in een natuurgebied ligt, mogen er maar twee races per jaar gehouden worden. Het hele jaar is er vrij weinig te zien van het circuit, tot tien weken voor Pasen. Dan beginnen vele vrijwilligers aan de opbouw van het circuit en de voorzieningen daar omheen. 'Ik werk hier nu negen jaar mee als vrijwilliger', vertelt Henry Schraven. 'En daarmee ben ik zo ongeveer het kortst hier.' Sommige van de vrijwilligers werken al meer dan vijftig jaar mee bij het circuit.

'Het is de gezelligheid die ons hier bij elkaar houdt', denkt Schraven. 'We eten altijd wat samen, maken plezier met elkaar en zetten ons allemaal hard in.' Elke zaterdag gedurende de tien weken, werkt hij zo'n acht uur per dag. 'En rond het Paasweekend heb ik een paar verlofdagen opgenomen. Dan zie ik mijn vrouw en mijn bed bijna niet.' Hij doet het met liefde. 'Ik hoef niet de hele dag langs de baan te staan voor de cross, maar ik vind het wel heel leuk om zo bezig te zijn.'

Zaterdag en maandag staan de races in Oldebroek gepland. En daarna ruimen de vrijwilligers alles in twee weken weer op. 'En volgend jaar beginnen we weer opnieuw.'