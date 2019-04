Oude club juicht: Donny van de Beek helpt Ajax naar halve finale Champions League

Juist vanwege zijn verleden bij de Veensche Boys kijkt de hele club met een speciaal oog naar Donny, die dinsdagavond gewoon in de basis staat. 'Ik hoop wel dat hij gaat scoren', zegt een van de jongens gehuld in een Ajax-tenue. 'Hij komt op zaterdag hier heel vaak kijken en woont hier ook nog. Als hij scoort, dan gaan we flink juichen. Dan gaat het dak er wel vanaf.'

Kijk hier hoe de Veensche Boys de wedstrijd Juventus-Ajax en Donny van de Beek's goal beleven:

En in de 34ste minuut is het zover: Van de Beek zet Ajax op 1-1, nadat Ronaldo al vroeg in de wedstrijd Juve op voorsprong had gebracht. De middenvelder krijgt de bal plotseling voor zijn voeten na een geblokt schot van Hakim Ziyech, er is geen sprake van buitenspel. In de kantine zijn ze door het dolle heen.

Van de Beek is nog altijd zeer actief bij zijn oude club. 'Hij is een dorpse jongen die hier nog heel vaak komt. Het is een clubjongen die iedereen kent.'

Uiteindelijk maakte Matthijs de Ligt de 1-2 en zo plaatste Ajax zich voor de halve finale van de Champions League.