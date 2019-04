Van der Neut (CDA) geïnstalleerd als wethouder in Berkelland

Maikel van der Neut is dinsdagavond geïnstalleerd als wethouder in de gemeente Berkelland. CDA'er Van der Neut vervangt Patricia Hoytink-Roubos, omdat zij burgemeester wordt van de gemeente Overbetuwe.

Van der Neut zat al in de gemeenteraad. Hij is 36 jaar, woont in Neede en heeft 13 jaar gewerkt in het bedrijfsleven bij de Rabobank. Volgens de fractie is Van der Neut jong en ambitieus en past hij uitstekend in het functieprofiel.

Wim de Ruiter neemt de plek in van Van der Neut in de gemeenteraad. De Ruiter zat al eerder in de Berkellandse gemeenteraad.