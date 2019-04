'Lokale' onvrede over Achterhoek Raad: 'Ze maken zich onsterfelijk belachelijk'

Holt de Achterhoek Raad de lokale democratie uit? Slaan de landelijke partijen in de Achterhoek de handen ineen waardoor de lokale partijen buitenspel komen te staan? Zo vonden VVD en CDA elkaar om in Den Haag te pleiten voor een vierbaans N18 tussen Varsseveld en Enschede.

door Domien Esselink

Het nieuwe asfalt op de huidige, vernieuwde N18 is amper ingereden en wethouder Ted Kok van Aalten, portefeuillehouder in de overkoepelende Achterhoek Board, heeft laten weten dat het voorstel kansloos is in Den Haag. Was het dan een voorstel voor de bühne of een staaltje van machtspolitiek om de verhoudingen binnen de Achterhoek Raad op scherp te zetten?

'Onsterfelijk belachelijk'

'Ze maken zich onsterfelijk belachelijk, Den Haag heeft al aangegeven dat er tot 2028 geen geld is voor de N18', zegt raadslid René Hoijtink van Onafhankelijken Oost Gelre (OOG). 'Ik heb tijdens de bewuste vergadering voorgesteld het reglement van orde van de agenda te halen, maar ik kreeg geen enkele steun. Een gemiste kans. Als lokale partij sta je in de Achterhoek Raad buitenspel.'

Ruth van der Meulen, raadslid voor Winterswijks Belang (WB), deelt Hoijtinks mening niet. 'De lokalen zijn het meest aan het woord', zegt zij. 'Elke partij heeft eigen spreektijd en dat is in ons voordeel, want de landelijke partijen hebben samen één stemspreker.'

Adviesorgaan

De Achterhoek Raad is nieuw en bestaat uit vijftig raadsleden uit zeven Achterhoekse gemeenten. Het is bedoeld als adviesorgaan voor de lokale gemeenteraden, waar uiteindelijk wordt beslist en waar de gemeentelijke gelden worden verdeeld.

Fractievoorzitter Arnold Kion van Gemeentebelangen in Berkelland voelt zich op het verkeerde been gezet. 'We waren tegen dit chemium, maar voorzitter Mark Boumans heeft heel duidelijk gesteld: de Achterhoek Raad wordt géén vierde bestuurslaag en het politieke mandaat ligt bij de gemeenteraden. Nu blijkt dat niet helemaal het geval en drukken de landelijke partijen heel nadrukkelijk hun stempel op de Achterhoek Raad. Daar heb ik moeite mee.'

Twee machtsblokken

Erik Schieven van Lokaal Belang Oude IJsselstreek is vóór samenwerking, zegt hij. 'Maar op deze manier is dat de vraag. De landelijke partijen klitten bij elkaar en hebben één woordvoerder. VVD en CDA zijn twee machtsblokken in de Achterhoek. Dat maakt het functioneren voor de lokale partijen wel wat moeilijker.'

Zou het amendement van VVD/CDA wél gehoor vinden in Den Haag, wordt er dan over de hoofden van de gemeenteraden een besluit genomen? OOG-raadslid Hoijtink stelde er dinsdagavond vragen over in de gemeenteraad in Groenlo.

'Op deze manier beslist de Achterhoek Raad hoe het tracé van de N18 er in deze gemeente uit komt te zien. Dat gaat me veel te ver', aldus Hoijtink. Het college van Oost Gelre zet in op een N18 met 100 kilometer op het huidige tracé, dus geen A18, zo liet wethouder Karel Bonsen in een reactie weten.

Van der Meulen is het niet met Schieven en Hoijtink eens. 'De macht van de Achterhoek Raad is heel beperkt', zegt het WB-raadslid. 'Het is een mening vormend platform dat alleen stemt over de voordracht voor de Achterhoek Board. De gemeenteraden boeten niet in macht in.'

Is het denkbaar dat de diverse lokale partijen ook samen gaan optrekken in de Achterhoek Raad? Kion: 'We zijn lokaal en blijven lokaal. We overleggen wel, maar zijn ook heel verschillend.'

'Eén raad hele Achterhoek'

Hoijtink denkt dat er wordt voorgesorteerd op één Achterhoek: 'Onze burgemeester, Annette Bronsvoort, heeft gezegd dat besluiten in de Achterhoek Raad niet vrijblijvend zijn. Het kabinet houdt deze pilot in de gaten en anders was Boumans er niet aan begonnen. Binnen tien jaar is er één raad voor de hele Achterhoek en is dit de uitgelezen kans om lokale partijen buitenspel te zetten.'

Schieven denkt in ongeveer dezelfde richting: 'Het is denk ik de opmaat naar twee gemeentes voor de Achterhoek. Dat zou zomaar kunnen en daar maken wij ons als lokale partij wel zorgen over.'

Tegengas

OOG blijft de vergaderingen van de Achterhoek Raad ondanks de onvrede volgen. Hoijtink: 'Als je wegloopt kun je ook niet meepraten. Daarom blijft OOG komen en tegengas geven, al was het maar om ze met de neus op de feiten te drukken.'

Van der Meulen vindt dat sommige lokale partijen 'sceptisch' staan tegenover het concept samenwerken. 'Ik ben juist erg enthousiast over de Achterhoek Raad. We zijn eigenlijk ambassadeurs.'

Zie ook: Achterhoekraad: 'Alles op alles voor vierbaans A18'