Eindelijk krijgt Beltrum nieuwe woningen voor jongeren én ouderen

door Melanie Lokate

Jongeren kunnen op twee locaties starten met de bouw van ongeveer elf woningen door middel van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De senioren kunnen op de locatie van de voormalige school acht woningen bouwen.

Doorstroming op woningmarkt

'Een grote groep Beltrumse starters op de woningmarkt heeft bij ons duidelijk aangegeven dat ze geen geschikte starterswoning kunnen vinden. We willen ze graag de mogelijkheid bieden in Beltrum te blijven, dus starten we met een derde CPO-project voor jongeren', zegt wethouder Patricia Hoytink-Roubos. 'Voor senioren zijn er te weinig levensloopbestendige woningen voorradig. We hopen daar via ‘CPO Het nieuwe Jena’ een bijdrage aan te leveren en ook doorstroming te krijgen op de woningmarkt.'

Ruimte voor nog meer woningen

Voor het derde jongereninitiatief zijn het ABCTA-terrein en de locatie Gaarden-Hoornhorststraat aangewezen voor woningbouw. Op het ABCTA-terrein is nog plek voor circa zeven woningen. Op de locatie Gaarden-Hoornhorststraat passen ongeveer twintig woningen, maar vooralsnog wordt hier gestart met vier woningen.

Afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt kunnen hier gefaseerd meer woningen worden gebouwd. Dit om te voorkomen dat er onbalans in de woningvoorraad en de vraag gaat ontstaan. De verwachting is dat volgend jaar op beide locaties begonnen kan worden met de bouw.

Woningen op plek voormalige basisschool

De senioren gaan woningen bouwen op de voormalige locatie van de Jenaplanschool (Het Tweespan). Hier komen acht geschakelde twee-onder-een-kap woningen. De gemeente Berkelland wil zo snel mogelijk starten met de ontwikkeling van het terrein. Na de zomer wordt de school gesloopt en het terrein bouwrijp gemaakt. Volgend jaar moeten de senioren er wonen.

Foto: Omroep Gelderland

'Woningbouw om leefbaarheid op peil te houden'

Bas Hommelink van de Projectgroep Toekomst Wonen in Beltrum: 'We zijn blij met deze ontwikkelingen, zodat meer jongeren de kans krijgen in Beltrum te blijven. Het laatste CPO-project voor jongeren bleek succesvol, maar niet voldoende. Daarnaast hadden senioren de wens om levensloopgeschikte woningen te bouwen. Hier worden nu ook serieuze stappen in gezet. Zo houden we de leefbaarheid in Beltrum op peil en versterken we die.'

Beltrum voorbeelddorp

In 2016 is de Pilot Beltrum gestart, met als doel de woningbehoefte te onderzoeken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er een mismatch was tussen vraag en aanbod en dat jongeren geen starterswoning vonden. Na het onderzoek werden projecten bedacht waarmee voldaan kon worden aan de behoefte.

Deze drie woningbouwprojecten geven daar nu gehoor aan. In eerdere CPO-projecten voor jongeren zijn de laatste jaren al veertien woningen gebouwd. De Pilot Beltrum heeft ook in andere dorpen navolging gekregen.

