Rabbijn Soetendorp terug naar onderduikadres in Velp

Het bezoek is in het kader van de televisieserie 'Helpt Elkander' van documentairemaker Sacha Barraud en is onderdeel van een project van studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Drie maanden oud

Soetendorp neemt als rabbijn in binnen- en buitenland een vooraanstaande plaats in de joodse gemeenschap in. Hij kwam als drie maanden oude baby in een koffer met luchtgaten vanuit zijn geboorteplaats Amsterdam in Velp op een onderduikadres terecht.

Hij overleefde er de oorlog, al kende zijn verblijf een dramatisch einde. In de ochtend van de bevrijdingsdag van Velp - 16 april 1945 - werd zijn pleegvader dodelijk getroffen door een granaatscherf toen hij de tweejarige Awraham wilde beschermen.

'Verborgen in Velp'

De serie 'Helpt Elkander' - die volgend jaar wordt uitgezonden bij Omroep Gelderland - laat zien hoe inwoners van Velp en Rozendaal in de Tweede Wereldoorlog de moed hadden om onderduikers te helpen. In dat kader tekent documentairemaker Barraud het verhaal van rabbijn Soetendorp op. De verhalen zijn grotendeels gebaseerd op het boek 'Verborgen in Velp' van Gety Hengeveld-de Jong uit 2013.

HAN-studenten van de afdeling Communication & Multimedia Design hebben een multimediaal project gemaakt van de verhalen van 'Helpt Elkander'. Ze hebben betrokkenen geïnterviewd en dit onder andere verwerkt in een website en een podcast voor scholieren in het basis- en voortgezet onderwijs.

Gastspreker HAN

Soetendorp zal voor zijn bezoek aan Velp eerst als gast spreken op de HAN in Arnhem. Na een presentatie van de studenten en een toespraak van burgemeester Ahmed Marcouch gaat de rabbijn naar de plek waar hij zat ondergedoken. Het oorspronkelijke huis staat er niet meer.