Einde van een tijdperk in Oldebroek: streektaal verdwijnt van lokale radio

Het populaire radioprogramma werd maar liefst 19 jaar uitgezonden. Reinie 'Reintien' van 't Hul sprak elke week met een lid van de dialectgroep, uiteraard in streektaal. De dialectgroep, een groep enthousiaste streektaalliefhebbers, vertelde verhalen over vroeger, in lokaal dialect. 'Ik vind streektaal een mooier woord dan dialect', zegt voorzitter Dinie van de Velde van de dialectgroep. 'Want het is de taal van deze streek.'

De uitzending van maandagavond was de 750e. Voor Van 't Hul een mooi moment om te stoppen. 'Alle leden van de dialectgroep zijn inmiddels ook 19 jaar ouder dan toen we begonnen', legt ze uit. 'Ze komen niet zo makkelijk meer bij de studio. En omdat de groep kleiner is geworden, zijn ze ook veel vaker aan de beurt om iets te komen vertellen dan eerst. We kunnen beter stoppen op ons hoogtepunt, dan straks moeten aanmodderen.'

Bekijk hier de reportage over de laatste uitzending. De tekst gaat verder na de video.

Emotionele uitzending

De laatste Anschoev'n bij Reintien is een bijzondere en emotionele uitzending. Iedereen die ooit meegewerkt heeft aan het programma komt langs, maar ook de wethouder en een van de dochters van Reintien hebben een praatje voorbereid. Regelmatig wordt een traantje weggepinkt, als een herinnering aan de afgelopen 19 jaar wordt opgehaald.

Loco FM heeft een speciale taart laten maken, en de programmamakers worden van alle kanten overladen met bedankjes. En als Reintien de laatste woorden uitgesproken heeft, overladen vrienden en familie haar met knuffels.

Steeds minder jongeren

Dat het programma stopt, komt dus ook doordat steeds minder jongeren de streektaal nog beheersen. 'Dat is heel jammer', zegt Van de Velde. 'Voor mij komt streektaal uit mijn hart: over ABN moet ik toch altijd nadenken.' Er is niemand die de ouderen op kan volgen in het programma. 'Maar we zijn wel bezig met lessen op de scholen in deze gemeente. De leerlingen worden daar heel enthousiast van, en spreken thuis met hun ouders over de streektaal. Hopelijk houden we daarmee de taal in leven.'

Streektaal is volgens haar nog lang niet verloren. 'Zolang wij de taal spreken, blijft die bestaan.'