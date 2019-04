Het witte goud staat er prima bij, met dank aan het mooie lenteweer

Ook bij aspergeteler Dick Asselman in Barchem worden er de komende dagen kilo's asperges verkocht. 'Ongeveer 200 à 300 kilo voor een kleine veertig horeca-ondernemers in de buurt, en dan krijg je nog de mensen die bij ons in de winkel komen. Ik verwacht zaterdag wel richting de 800 kilo aan asperges te verkopen', aldus Asselman.

Ondanks dat het aspergeseizoen nog maar net begonnen is, verwacht hij een goede kwaliteit voor zijn product. 'Wat betreft temperaturen zat het de afgelopen dagen wel goed, dus ik verwacht mooie asperges.'

Smaken én prijzen verschillen

Eerder deze week waren telers uit Brabant en Limburg ontevreden over de prijs die ze kregen voor hun product. In Gelderland lijken veel telers niet mee te doen aan het verkopen van hun product voor een te lage prijs.

'Bij mij kosten de asperges misschien een stukje meer, maar de service is er ook naar', vertelt Asselman. 'Als je goede asperges levert, dan wil de supermarkt er best voor betalen. Maar als je gaat rommelen met de kwaliteit, dan is de prijs minder.'

Volgens de aspergeteler denken ze daar in supermarkten vaak toch anders over. 'Ik verkoop geen asperges die ouder zijn dan twee dagen. In de supermarkt liggen er soms asperges die al flink wat dagen oud zijn. Smaken verschillen.'

