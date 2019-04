Louwsma stopt als rector Almende College

'Op een gegeven moment begint een gevoel te borrelen', aldus Louwsma in reactie op zijn besluit om te stoppen. 'Een soort onrust, dat is mij ook wel bekend.' In 2015 was Louwsma opvolger van Jozef Geurtzen op de middelbare school. Tijdens zijn periode als rector was hij onder meer betrokken bij de nieuwbouw in Silvolde en de invoering van het flexrooster. 'De slag naar de toekomst vind ik mijn belangrijkste succes”, zegt Louwsma. “Af van het traditionele rooster en op zoek naar onderwijs dat meer past bij leerlingen. Dat wil niet zeggen dat het oude onderwijs alleen slecht was, maar dit past veel meer bij de huidige tijd.'



Ondanks het vertrek blijft Louwsma, die nog geen nieuwe werkgever heeft gevonden, in de Achterhoek wonen. 'We zijn twee jaar geleden in Toldijk komen wonen op een droomplek. Daar moeten ze me echt wegdragen, want ik en mijn vrouw vinden het fantastisch in de Achterhoek. 'Een eventuele reisafstand naar een nieuwe baan maakt niet uit: 'Ik heb in Groningen, Rotterdam, Breda gewerkt en afstanden maken voor mij niet uit, als ik maar plezier heb. Als je ergens noaberschap vindt, is dat wel hier in de buurt van Toldijk.'