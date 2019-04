Scholieren Rheden komen met duurzame oplossingen

door Huibert Veth

De 'kinder global goals' gaan over thema's als gezondheid, schone energie, natuur en geld. Leerlingen van de 11 basisscholen van Scholengroep Veluwezoom mochten zelf een doel kiezen en hier oplossingen bij bedenken en waar mogelijk uitvoeren.

'Wij' komen samen verder

Het thema van de week was ik 'Ikjijwij maken de wereld beter!'. 'Ik' ben nieuwsgierig, 'jij' bent anders en 'wij' komen samen verder. Er werd gewerkt aan afvalscheiding en recycling. Leerlingen maakten kastelen van afval en deden planten in oude flessen. Afval op het schoolplein en in de buurten werd opgeruimd. Er is een kookboek gemaakt met gezonde en biologische voeding en uitgelegd hoe de zee met magneten schoongemaakt kan worden. Ook bedachten de kinderen hoe eenzaamheid onder ouderen kan worden verholpen.

Bekijk hier de reactie van de leerlingen. Tekst loopt door onder de video.



Happy prullenbak

De oplossingen van basisscholen 't Sterrenbos, De Wensvogel en de Dorpsschool Rozendaal kwamen als winnaars uit de bus en werden aan de raad gepresenteerd. De 'happy prullenbak' moet mensen blij maken om afval te scheiden. Elke maand gaan twee groepen van school een opruimactie in de buurt doen. Er moeten meer prullenbakken op school komen om afval gescheiden in te zamelen en op te laten halen.

Wethouder Dorus Klomberg was onder de indruk. 'Eigenlijk hebben jullie gekeken naar wat je zelf het beste kunt doen. Dat begint in je eigen omgeving. In de raad proberen we dit ook altijd te doen.' Hij laat weten dat ook de gemeente de 'global goals' omarmt.