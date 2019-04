Heideboerderijen moeten natuur en extensieve landbouw weer verbinden: 'Cultuurlandschap Veluwe verkwanseld'

Een voorbeeldplek is het Naturschutzpark Lüneburger Heide, waar akkers en heide beheerd worden door één grote Heideboerderij. In Renkum heeft een aantal boeren en herders dezelfde plannen. 'We moeten terug naar landbouw waar de natuur ook iets aan heeft.'

Eén van de initiatiefnemers is oud-journalist Marcel van Silfout uit Wageningen die tegenwoordig ook weer als boer actief is. In het kielzog van schaapherder Clemens Oude Groeniger struint hij door het fraaie landgoed Quadenoord in Renkum. De provincie Gelderland heeft Van Silfout gevraagd om te komen met een zogeheten praktijkvoorbeeld Heideboerderij.

'Ik ben hier opgegroeid en heb dit cultuurlandschap langzaam teloor zien gaan de afgelopen jaren', zegt Van Silfout. 'De natuur staat onder druk. Insekten, verschillende vogels zijn verdwenen. We willen ze terug en het liefst zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Maar op de ouderwetse, traditionele manier, zodat we op een positieve manier de natuur weer in balans kunnen brengen. Met oude technieken kunnen we meer bereiken.'

Schapen spelen een hoofdrol in de filosofie van de Heideboerderij. Zij zijn de motor van het systeem waar uiteindelijk de natuur weer zijn werk kan doen. In de bossen rondom Quadenoord vertelt schaapherder Oude Groeniger over het mes dat aan meerdere kanten snijdt. 'Ik heb hier 65 Veluwheideschapen en een pordecolly', zegt hij trots. 'De schapen begrazen hier bijvoorbeeld kruiprogge die gaat uitstoelen. Dat zorgt uiteindelijk voor meer opbrengst voor de boeren. Voor mij is het weer belangrijk omdat de schapen de rogge eten en zo aan hun wintervoer komen. Zo hebben we er allebei iets aan.'

Het is de bedoeling dat eigen producten zoals zuivel, vlees en groenten weer nadrukkelijker op de Nederlandse kaart komen. Van Silfout: 'En dan niet op een intensieve manier, maar extensief met hoogwaardige producten waar telers in hun eigen streek ook weer dingen zoals bier en brood van kunnen maken.'

Ongeveer twee jaar zijn ze nu bezig met de ambitieuze plannen op de Veluwezoom. 'Er is lokaal veel draagvlak. Overheden,maar ook molenaars, bakkers en telers steunen ons en hebben belangstelling.' Daarnaast volgen ook natuurmonumenten en veel andere organisaties de terugkeer naar een eeuwenoud heidelandbouwsysteem.