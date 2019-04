Mogelijk wel paasvuur in Zieuwent

Als er zondag al een baoke in Oost Gelre wordt ontstoken, dan is dat die in Zieuwent. De overige paasvuren zijn in verband met de droogte bij voorbaat al verboden. Indien de VNOG (Veiligheidsregio) akkoord gaat met het paasvuur in Zieuwent, dan zal de organisatie nog wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

De organisatie in Zieuwent krijgt bij een 'ja' van de VNOG alleen toestemming het paasvuur te ontsteken als er aan de nodige veiligheidsvoorwaarden worden voldaan. Daarover gaat de gemeente Oost Gelre dan met de organisatie in gesprek.

Boesken

Het paasvuur in Zieuwent is bijzonder omdat de baoke zorgvuldig en heel strak wordt opgebouwd, met boesken oftewel snoeihout. Daarmee wordt een ronde baoke opgebouwd, er worden dus geen bergen hout in elkaar geschoven.

De baoke in Zieuwent wordt ontbrandt met een paaskaars, die in het bijzijn van de pastor al in de kerk wordt aangestoken. Het vuur wordt in optocht, onder begeleiding van de Zieuwentse Schutterij en Harmonie, naar de locatie van het paasvuur gebracht. Het is echter nog de vraag of dat ritueel zondag in Zieuwent ook te aanschouwen zal zijn.

Zie ook: Tientallen paasvuren in Achterhoek afgelast, hoe zit het in jouw gemeente?

Meddo uitzondering?

Een dergelijk scenario is in Winterswijk ook niet ondenkbaar, waar mogelijk alleen voor het paasvuur in Meddo een uitzondering wordt gemaakt. De gemeente neemt uiterlijk woensdagmorgen een beslissing over het doorgaan van de paasvuren in Winterswijk.

In Berkelland, Doetinchem, Oude IJsselstreek en Montferland mag geen enkel paasvuur worden aangestoken. In Bronckhorst staan achter de grootste zeven paasvuren nog een vraagteken; de gemeente beslist uiterlijk donderdag of de paasvuren in Baak, Halle, Hummelo, Hengelo, Velswijk, Kranenburg en Bekveld door kunnen gaan. De andere tien zijn reeds van de baan.