Nijmegen wil overlast in nieuwe woonvorm voorkomen door toezicht

Dat kunnen mensen zijn die vanwege omstandigheden zoals een tijdelijk arbeidscontract of een scheiding woonruimte nodig hebben of jongeren die betaalbare woonruimte zoeken. De kamers zijn ook bedoeld voor mensen die (tijdelijk) zorg of woonbegeleiding nodig hebben.

Verbinding tussen mensen

Binder is het gebouw gedoopt. Dat verwijst naar de verbinding die er moet zijn tussen de mensen die er komen te wonen die geen zorg nodig en de mensen die wel zorg nodig hebben. Die eerste groep houdt een oogje in het zeil. Er wonen dertien bewoners op een verdieping en zij delen een keuken en sanitaire voorzieningen. Zeven zonder zorg, zes met zorg. Huurders betalen ongeveer 400 euro per maand inclusief servicekosten voor een kamer van 20 vierkante meter.

Woningcorporatie Talis verhuurt en beheert het woongebouw. Mensen mogen er maximaal 5 jaar blijven. Wethouder Bert Frings: 'Binder is een plek van waaruit mensen verder kunnen. Dit woonconcept is een kans, maar vraagt ook inzet van bewoners. Samen leven op een verdieping betekent dat je oog voor elkaar hebt en iets kunt betekenen voor elkaar.'

Toezichthouder in gebouw

Woningzoekenden kunnen reageren op onzelfstandige woonruimtes via Entree. Kandidaten met zorg en/of begeleiding kunnen via zorgaanbieders en Sterker Sociaal Wijkteam met Talis in contact gebracht worden.

Een mix tussen bewoners die geen zorg nodig hebben en bewoners die wel zorg nodig hebben, gebeurt ook al in bijvoorbeeld Rotterdam, Dordrecht en Arnhem. Niet overal pakte dat even goed uit en was er sprake van overlast. Dat probeert Nijmegen te voorkomen door zeven dagen per week, tien uur per dag een toezichthouder in het gebouw neer te zetten.

