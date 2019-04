Vrijwilligers gezocht voor Nacht van de Vluchteling

Dit jaar vieren we de 10de editie van de Nacht van de Vluchteling. De Nacht van de Vluchteling vindt plaats in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 juni. Het startschot klinkt om stipt middernacht. De route begint in het centrum van Nijmegen en gaat via de Oversteek de Waal over, via Valburg en Elst naar Arnhem-Zuid. Vervolgens via de John Frostbrug de Nederrijn over om vervolgens te wandelen naar het bekendste park van Arnhem, Park Sonsbeek. Om daar te finishen in de monumentale, witte Stadsvilla Sonsbeek.

Help jij mee om alle lopers een onvergetelijke, veilige en soepel lopende nacht te bezorgen?

Zonder vrijwilligers, geen Nacht van de Vluchteling. 40, 20 of 10 kilometer lopen is niet niks, en zonder de inzet van al die betrokken vrijwilligers krijgen zij dit niet voor elkaar. Het werk bestaat onder andere uit het uitdelen van drinken, stempelen en het mee gaan op de bezemwagen.

Met de Nacht van de Vluchteling maken we écht een verschil voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. En dat is hard nodig. Het uiteindelijke doel is dat we vanuit 5 verschillende locaties met 7.000 lopers starten.

Lijkt het u leuk om mee te helpen als vrijwilliger? Reageren kan hieronder!