Waterverbruik neemt toe; gebruik jij ook 120 liter per dag?

Dagelijks verbruiken we 50 liter meer drinkwater dan we denken. In werkelijkheid maken we 120 liter drinkwater per dag op. Maar we denken dat we 70 liter per dag verbruiken. Dat blijkt uit onderzoek van Vitens. Daarom start het drinkwaterbedrijf een waterbesparingscampagne, Zuinig op ons water, om ons bewust te maken van ons eigen waterverbruik.

Door klimaatverandering en bevolkingsgroei neemt de vraag naar drinkwater al jaren toe. In Gelderland was dat in 2014 ruim 125 miljoen m3. In 2018 steeg het verbruik naar zo'n 137 miljoen m3. Als deze trend doorzet gaan we in Nederland in 2050 zo'n 30 procent meer drinkwater verbruiken.

We douchen onder zuiver drinkwater

'We staan er niet bij stil, maar we gebruiken elke dag zuiver drinkwater om te douchen, de tuin mee te sproeien en het toilet door te spoelen', zegt Jelle Hannema, directievoorzitter van Vitens. 'Dat willen we met de campagne graag zichtbaar maken: wees zuinig op ons water. Het is tenslotte van levensbelang.'

3 tips om water te besparen

Omdat het meeste water wordt verbruikt onder de douche, met het doorspoelen van de wc en het sproeien van de tuin, kunnen we volgens Vitens daar het meeste water op bezuinigen.

We douchen gemiddeld 8,3 minuten, en dat 5 keer in de week. Tijdens de dagelijkse douchebeurt gebruiken we ongeveer 70 liter water, en dat is meer dan de helft van het dagelijks verbruik. Door een minuut korter te douchen besparen we 42,5 liter per week.

Door een regenton neer te zetten en die het hele jaar door te gebruiken, besparen we veel drinkwater. Driekwart van de Nederlanders heeft een tuin, slechts 30 procent zegt de planten te besproeien met water uit een regenton. Een kwartier de tuin sproeien kost 100 liter water.

De juiste knop op het juiste moment

Een derde van de Nederlanders gebruikt nooit de spoelonderbreker van het toilet. Per keer gebruiken we 8 liter water om door te spoelen. Door de juiste spoelknop te gebruiken valt er veel water te besparen, tot wel 50 procent per keer. Kijk voor meer tips op www.vitens.nl/waterbesparen