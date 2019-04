Blijft boete voor milieuzone 95 euro?

Net als in andere delen van Nederland is Arnhem bezig geweest met het invoeren van de milieuzone rond de stad. Vanaf 1 januari is het niet meer toegestaan met een dieselauto de zone in te rijden. De gemeente Arnhem heeft er voor gekozen dat het hierbij gaat om auto’s en bestelbussen ouder dan 15 jaar.

In het radioprogramma ‘Arnhem Aktueel’ zorgde de woordvoerder mobiliteit van de gemeente Arnhem voor een toelichting. Carlo van der Borgt bevestigde dat de huidige boete 95 euro bedraagt. Of de hoogte van dat bedraagt zal wijzigen, is nu nog niet bekend.



De bepaling van de hoogte is nu gebaseerd op de verkeersregel voor een weg die gesloten is voor bepaalde soorten weggebruikers. Echter, de hoogte van de boete voor de milieuzones moet het rijk nog vastleggen. In het geval van vrachtverkeer is dat 240 euro, maar of dat ook voor auto of bestelbus gaat gelden, is nog niet bekend.

Verkeersdeelnemers die op de hoogte willen blijven van de regels en de boetes op dit gebied wordt aangeraden om op de website van de gemeente Arnhem te kijken. Daar is de milieuzone-kaart te zien, die aangeeft welk gebied het betreft.

Ook kunt zelf controleren of uw auto voldoet aan de eisen. Dat kan via een kenteken-check, waarvoor er een link is naar gegevens zoals die bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) staan geregistreerd.