Wie kan het Huis van Renkum helpen: Van een nieuwe vloer tot aan een nieuwe rolstoelbus

Het Huis van Renkum is een plek waar inwoners samen met vrijwilligers en beroepskrachten activiteiten organiseren. Je kunt in de ‘Renkumse huiskamer’ terecht voor ontmoeting, activiteiten, maaltijden, de krant lezen, computer (instructie) en voor al uw vragen. Het huis is er voor iedereen in de gemeente Renkum. Steeds meer mensen weten ons te vinden en daar zijn wij erg blij mee. Alleen is onze locatie wel toe aan wat vernieuwing en daarom zijn wij op onder andere op zoek naar: een nieuwe vloer, raambekleding, en een kastenwand. Daarnaast zoeken we ook nog een aantal aanvullende spullen zoals laptops en onze grootste wens is toch wel een eigen auto waar een rolstoel in kan, zodat wij niet meer afhankelijk zijn van anderen en onze eigen gasten kunnen vervoeren.

Huis van Renkum

Europalaan 11

6871ZA Renkum

Denkt u het Huis van Renkum te kunnen helpen? Reageren kan hieronder!