Foutparkeerders ziekenhuis Gelderse Vallei vanaf nu op de bon

door Joukje Beiboer

'Op dit moment staan sommige auto’s een halve dag geparkeerd op een kiss&ride-plek', zegt een woordvoerder van de politie. 'Of bezoekers zetten hun auto op de taxistandplaatsen van het ziekenhuis.' En dat is niet de bedoeling.

Foutparkeerders zorgen er nu bijvoorbeeld voor dat mensen die slecht ter been zijn, niet dichtbij de hoofdingang kunnen in- en uitstappen.

De politie en toezichthouders deelden de afgelopen tijd al flyers uit om mensen aan te spreken op hun parkeergedrag. Maar vanaf deze week blijft het dus niet bij flyers, maar gaat de politie boetes uitdelen.

Tot 380 euro boete

Dit zijn de boetes:

1. Parkeren op een invalide parkeerplaats: €380,-

2. Stilstaan met mogelijk gevaar voor anderen: €140,-

3. Fout parkeren: €95,-

bron: Openbaar Ministerie

Ook overlast in wijken

Ook in de straten rondom het ziekenhuis is parkeeroverlast. Daar zetten veel bezoekers hun auto neer. Want parkeren is daar gratis. Maar eigenlijk zijn die parkeerplekken alleen bedoeld voor bewoners. Dat staat ook aangegeven met bordjes, maar die worden genegeerd.

Bewoners kunnen hun auto's soms nauwelijks kwijt. De gemeente overweegt daarom een vergunningszone rondom het ziekenhuis in te stellen. Alleen bewoners met een parkeervergunning zouden dan nog hun auto's in de wijk neer mogen zetten.

Goedkoper?

Bezoekers lijken parkeren bij het ziekenhuis te duur te vinden. Kan het parkeertarief voor het ziekenhuis dan niet omlaag? Nee, stelt ziekenhuis Gelderse Vallei. 'Als wij de kosten van het parkeren verlagen, zullen we geld dat bestemd is voor de directe patiëntenzorg moeten besteden aan de parkeergarage', zegt een woordvoerder. 'Als ziekenhuis willen we dat niet.'

Het is volgens de woordvoerder niet zo dat het ziekenhuis grote winsten maakt op de parkeerkaartjes, legt ze uit. De parkeergarage moet namelijk kostenneutraal draaien. 'Hierop wordt middels een accountantscontrole toegezien.'

Voor parkeren in de parkeergarage bij het ziekenhuis betaalt de bezoeker 1 euro per 30 minuten, tot maximaal 8 euro per dag. Als je binnen een kwartier uitrijdt, is parkeren gratis.

Volgens het ziekenhuis in Ede staat de parkeergarage nooit vol. 'Er is dus altijd voldoende ruimte om te parkeren op de daarvoor bestemde plekken.'

