Museum voor middeleeuwse geschiedenis van Gelderland komt in Duitsland

Wie alles wil weten over de middeleeuwse geschiedenis van Gelderland moet binnenkort de grens over naar Duitsland. Het klooster Graefenthal bij de Duitse stad Goch heeft vergevorderde plannen om een museum in te richten over het hertogdom Gelre. Het ministerie van regionale identiteit van de deelstaat Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf heeft de intentie uitgesproken om het museum financieel mogelijk te maken.

Het hertogdom Gelre bestond van 1339 tot 1795 en is de directe voorloper van de provincie Gelderland. Behalve de Veluwe, de Achterhoek en het Rivierengebied hoorden ook delen van de huidige provincie Limburg en een stuk van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen bij het hertogdom Gelre.

Het klooster Graefenthal lag midden in het Gelderse hertogdom en diende enkele generaties als het mausoleum van de Gelderse vorsten en vorstinnen. Dat begon in 1250 met de vrouw van graaf Otto II van Gelre. Reinald III en Eduard waren in 1371 de laatste Gelderse hertogen die in Graefenthal begraven werden. Het graafschap Gelre werd in die periode verheven tot hertogdom.

Middeleeuwse paasmarkt

Het nieuwe Museum Gelre moet komen in de oude brouwerij van het klooster. Daar beleven bezoekers de mooiste verhalen uit de middeleeuwse geschiedenis van Gelderland. Onderwerpen die aan bod komen, zijn de steden die graaf Otto II stichtte, zoals Harderwijk, Doetinchem en Arnhem, de veranderende landsgrenzen en het leven in een middeleeuws klooster. Graefenthal was een vrouwenklooster uit de Cisterciënzer orde en heeft gefunctioneerd tot de Franse revolutie in 1801. Op het terrein van het klooster kunnen bezoekers met een audiotour de meest bijzondere plekken bekijken. Het grafmonument van graaf Otto II, de authentieke middeleeuwse kloostergang en de kilometer lange muur rondom het klooster zijn enkele hoogtepunten. Dit weekend is er al een middeleeuwse paasmarkt op het kloosterterrein.

Gedeelde Gelderse geschiedenis

Kloster Graefenthal werkt met verschillende Duitse en Nederlandse organisaties samen om het Gelre Museum te realiseren. De doelstelling is om bezoekers aan beide kanten van de huidige grens te bereiken en in contact te brengen door middel van de gedeelde Gelderse geschiedenis. Als het ministerie in Düsseldorf inderdaad bijdraagt aan de plannen kan het Museum Gelre in 2021 openen. Het is dan precies 750 jaar geleden dat de stichter van het klooster graaf Otto II van Gelre overleed.