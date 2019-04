MidSummerNight Event voor onderzoek naar hersentumoren

Vorig jaar in november is één van onze leden van Kiwanisclub Zevenaar De Liemers, Gerard,overleden als gevolg van een hersentumor. We hebben daarom besloten om dit jaar geld in te zamelen voor onderzoek naar hersentumoren met als doel getroffenen een betere kwaliteit van leven te geven.

In overleg met de behandelend artsen van het UMC en de echtgenote van onze vriend Gerard gaan we nu voor de ondersteuning van het project: het kweken van mini hersenen op laboratorium schaal ten behoeve van medisch onderzoek. Deze nieuwe techniek is onlangs ontwikkeld en kan er toe leiden dat proeven op dieren en mensen niet meer nodig zijn. Op die mini hersenen kan dus onderzoek worden gedaan naar onder andere het genezen van hersentumoren. Om dit doel te kunnen steunen is dit jaar een bedrag van € 25.000 euro nodig.

Om dit bij elkaar te krijgen organiseren we op 21 juni een MidSummerNight Event. Hier kunnen bijvoorbeeld bedrijven hun zomerborrel houden, maar ook particulieren zijn welkom. Er kan gegeten en gedronken worden en er is muziek. Tevens is er een veiling van zeer speciale spullen. Op deze wijze krijgen we het geld hopelijk bij elkaar.



De details van Het MidSummerNight Event zijn:

Datum: 21 Juni 2019

Waar: Remigiusplein in Duiven

Tijd: Van 17:00 tot 23:00

Kosten: € 60 per stoel.



Wilt u naar het MidSummerNight Event in Duiven om zo onderzoek naar hersentumoren te ondersteunen? Vul dan het formulier hieronder in.