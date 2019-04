Open NK Trial in Zelhem testcase voor organisatie

'In de vorige eeuw was de trial een tijdlang zo populair dat honderd deelnemers of meer gebruikelijk was', vertelt wedstrijdleider Dick Bulten van de organiserende vereniging ZAMC. 'Maar tachtig is voldoende, anders krijg je wachttijden voor de hindernissen en dat vinden de rijders niet leuk.'

Regerend Nederlands kampioen Randy Kerstjens wist de wedstrijd in Zelhem te winnen: 'Het was een lastig parcours met technische hindernissen, maar het ging goed', aldus de Limburgse rijder, die merkt dat de publieke belangstelling voor zijn sport niet groot is. 'Het is niet zo populair als ik zou hopen. Het is de hogeschool van de motorsport, maar het is een select groepje dat deelneemt.'



Het ONK is voor de organisatie een testcase richting de TrialGP. 'Deze wedstrijd geeft ons een goed beeld of het niveau voldoende is', aldus Bulten. 'En het blijkt dat het voldoende is.' Voor de jonge Jasper te Mebel uit Silvolde is het een droom dat de grote namen van de trialsport naar Zelhem komen. 'Superbijzonder', aldus de rijder in de jeugdkampioenklasse. 'Alle helden van televisie komen hiernaartoe.' Kerstjens staat op de startlijst tijdens de GP, maar verwacht geen kans te maken. 'Het zijn allemaal profs, dat ben ik niet', aldus de Nederlands kampioen. 'Op het NK gaat het goed, maar op wereldniveau wordt het lastig.