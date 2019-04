Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Maikel de Kreek

Luister hier naar het fragement

Nog even en het is Pasen. De meeste van ons hebben dan een aantal dagen of zelfs een week vrij. Misschien ga je op vakantie, een dagje naar een pretpark, uitwaaien op het strand of ga je iets anders leuks doen. Je kijkt ernaar uit omdat je er veel zin in hebt maar het is ook spannend omdat je niet precies weet wat je staat te wachten. Je bent enthousiast en zenuwachtig tegelijk. Die gespannen verwachting is herkenbaar wanneer je aan een nieuwe opleiding begint, een huis koopt, je een grote reis maakt, een evenement organiseert of als je gaat trouwen. Vol verlangen kijk je uit naar die ene dag of dat ene moment. Die gespannen verwachting tref je ook aan in de laatste hoofdstukken van de vier Evangeliën. Die beschrijven de gebeurtenissen van Jezus tijdens Zijn laatste week op aarde. Drie jaar lang trekt Hij met Zijn leerlingen rond in het land Israël. Hij heeft allerlei wonderen verricht, mensen genezen en kort geleden heeft Hij zelfs Zijn vriend Lazarus uit de dood opgewekt. Ja, als Jezus spreekt hangen de mensen aan Zijn lippen. Zijn woorden over een prachtige onbezorgde en eeuwige toekomst doen het goed. Velen willen daarom bij Hem in de buurt blijven. De stemming is goed en uitgelaten. Jezus wordt door een enorme menigte als grote Koning onthaald in hoofdstad Jeruzalem. Nu gaat het gebeuren en spanning hangt in de lucht. Zelfs Zijn grote tegenstanders, de Farizeeën en Schriftgeleerden, zeggen tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter Hem aan.’

Inderdaad, jong en oud, Griek en Jood, juicht voor de beloofde Messias op een ezel. Met Palmpasen is dat wat we vandaag in de kerken gedenken. Maar die feestelijke intocht staat niet garant voor succes. De beloofde Koning rijdt niet rechtstreeks naar het Romeinse paleis om de bezetter eruit te gooien. Nee, Jezus is bezig met de weg gaan die Zijn Vader Hem wijst richting Golgotha. De weg van eenzaam sterven aan het kruis tussen de misdadigers in. Wanneer het volk juicht en zwaait met takken en jassen, beramen tegenstanders een aanval. Deze geliefde Man-van-het-volk moet van het toneel verdwijnen. Het zijn gedwongen zetten op Gods schaakbord van Zijn goddelijke plan. Hoe moeilijk ook, dit is de weg die Jezus moet gaan. In één van zijn laatste gesprekken met Zijn volgelingen haalt Jezus dat ook aan als Hij spreekt over het begraven van een graankorrel in de aarde. Het is niet de tijd van oogsten maar de tijd is daar om gezaaid te worden. Het kleine, het geringe, zaadje moet de aarde in om daarna tot volle bloei te komen zoals de bomen met haar bloesems. Eerst is er lijden, pijn, angst en verdriet om over een week juichend het Paasfeest te vieren!

Ook nu geldt dat Gods Zoon je geen onbezorgd of rijk leven beloofd of dat je altijd blij bent of gezond. Verwacht geen Koning die glorieus je leven binnenrijdt en alles even aangenaam maakt. Jezus drukt dat soort verwachtingen meteen de kop in. Het leven is nu eenmaal niet alleen maar jubelen. Jezus kent ook de donkere kant van leven en zegt daarom tegen Zijn Vader: Laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan. Toch voert Hij het plan van God uit. Hij kiest bewust om als die graankorrel de aarde in te gaan en om daarna te groeien naar het licht want Jezus zelf is het Licht! Het kruis vormt geen teleurstelling of noodzakelijk dieptepunt maar juist het hoogtepunt. Licht wint het altijd van de duisternis zoals liefde het wint van haat. In de week die voor ons ligt mogen we dat voor ogen houden. Palmpasen is de opmaat voor wat gaat komen. De bevrijding is aanstaande. De contouren van het geopende graf worden langzaam zichtbaarder. Ga die weg van de graankorrel, groei naar het Licht en koester Zijn warmte.