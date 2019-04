Arnhemse Blauwe Golven; kunst behouden, geen extra groen

door Huibert Veth

Er lagen enkele opties voor waarbij de Blauwe Golven ofwel behouden zouden blijven of zouden verdwijnen, waardoor er meer ruimte is voor groen. Een ruime meerderheid van PvdD, GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie en Arnhem Centraal diende het voorstel in voor behoud van de Golven. Dit werd gesteund door de Arnhemse Ouderen Partij, Denk/Verenigd Arnhem en de PVV. D66, SP en het CDA stemden tegen. Deze partijen maakten deel uit van het vorige college dat met een plan kwam waarin de Blauwe Golven juist moesten wijken.

Bekijk hier de reactie van ontwerper Peter Struycken. De tekst loopt door onder de video.

Bang voor overlast

Omwonenden hebben bezwaren tegen dit voorstel. Zij zijn onder meer bang voor overlast van geluid en parkeren, onvoldoende afwatering en een kunstwerk dat niet schoon te houden is. Raadslid Maarten Venhoek (D66): 'Wij willen gaan voor maximaal groen en een goede en logische oplossing voor parkeren aan de rand van de binnenstad. Dit komt ook tegemoet aan de wens van omwonenden en gebruikers die dagelijks in dit gebied komen.'

Twee schetsen van de gekozen variant die het college nu verder uit moet werken. De tekst loopt door onder de afbeelding.

Parkeren

In het coalitieakkoord werd afgesproken om 80 extra parkeerplaatsen toe te voegen op of rond het Roermondsplein. De gemeente geeft aan dat met dit voorstel tussen de 60 en 150 extra parkeerplaatsen toegevoegd kunnen worden. Fractievoorzitter Leendert Combee (VVD) is ervan overtuigd dat binnen het totale gebied, inclusief Rijnkade en Oude Kraan, het aantal van ongeveer 80 extra parkeerplekken gehaald zal worden. Dit was volgens hem ook de intentie van het coalitieakkoord. 'Ik kijk uit naar goed onderhouden Blauwe Golven en een werkende fontein', zegt Combee.

Volgens het voorstel worden de parkeerplekken zoveel mogelijk voorbereid op elektrische auto's. De handhaving wordt in de avond en nacht uitgebreid. In de uitvoering zoekt de gemeente afstemming met ontwerper Peter Struycken.

'Gebrek aan visie'

Fractievoorzitter Ine van Burgsteden (CDA) mist visie en stevigheid van het college. 'Of zegt u: broddel maar wat aan als raad. We maken er wel wat van in die hoek.' Wethouder Roeland van der Zee ziet in het voorstel voldoende aanknopingspunten om met nadere uitwerkingen te komen. Voor de uitvoering moet nog wel financiële dekking gevonden worden.

