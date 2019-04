Glaskunstenaar Rinus van Proosdij: 'Een van de gevangenen bedankte me voor het kunstwerk dat ik maakte voor de stilteruimte'

Het was een kinderdroom die uitkwam, zegt glaskunstenaar Rinus van Proosdij. Hij was als kind al gefascineerd door glas. Maar een opleiding tot glaskunstenaar was er niet voor hem. Jaren later toen hij als schilder werkte kwam zijn kans alsnog. Hij deed een cursus en werkte mee aan de restauratie van glas-in-lood bij een kerk in Apeldoorn. Nu is hij glaszetter en maakt daarnaast glaskunst.

De glaskunst is nu zo’n 20 procent van zijn inkomsten. Zijn werk gaat alle kanten op: van Art Deco tot heel modern. Hij maakt het meeste in opdracht. Vaak samen met de opdrachtgever. En hij gaat een uitdaging niet uit de weg. ‘Hoe gekker de vraag, hoe mooier ik het vind.’

Kunstroute Lochem

In het Paasweekend is de Kunstroute Lochem. Rinus doet al 3 jaar mee. Daarmee geeft hij zichzelf ook een uitdaging. ‘Ik moet van mezelf tijdens zo’n kunstroute nieuw werk presenteren. Dus dan moet ik wel aan de bak.’

Dit jaar wil hij vooral het glas-in-lood en het brandschilderen van ramen onder de aandacht brengen van het kunstroute-publiek. ‘Dat is ook weer zo’n speciale techniek. Dan moet je droge verfpoeders aanmaken met spiritus dat breng je aan op de ramen en dan moet je dus schilderen door verf weg te halen. Je moet in negatief leren kijken. Dat is echt een kunst op zich. Je ziet het vooral veel in kerken. In Tubbergen is een prachtige oude kerk met van die gebrandschilderde ramen. Ik ben zelf niet bijbels opgevoed, maar dat vind ik zo mooi.’

Glaskunst in de gevangenis

Het meest trots is hij op het glasfusing kunstwerk dat hij maakte voor de gevangenis in Zutphen waar hij al 20 jaar de huisschilder is. Glasfusing is het versmelten van verschillende kleuren glas in de oven en met die techniek maakte hij zeven glazen panelen voor in de stilteruimte in de gevangenis. Omdat het de gebedsruimte is voor 6 verschillende geloven kreeg ieder geloof zijn eigen paneel met zijn eigen bloem. Het overkoepelende paneel was voor een boom waaronder al die geloven schuilen.

‘Het mooiste compliment vond ik dat ik van gedetineerden nog maanden later bedankjes kreeg. Dat ze het zo mooi vonden en er iedere zondag naar keken. Dat deed me wel wat. De sfeer in zo’n gevangenis is vaak zo negatief. En het zijn niet de makkelijkste mensen. Dat ze de moeite nemen om me daar voor te komen bedanken. Dat zijn de krenten uit de pap.’

Nieuwsgierig naar het werk van Rinus? Rinus van Proosdij is een van de meer dan 100 kunstenaars die meedoen aan de Kunstroute Lochem. Van zaterdag 20 tot en met maandag 22 april geven de kunstenaars een gratis kijkje in hun ateliers.