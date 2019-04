Zieke Elvis zoekt op maat gemaakte wanten

Door deze aandoening heeft Elvis niet veel kracht in zijn handen. Hij hoopt via een oproep in Gelderland Helpt dat iemand voor hem wanten op maat kan breien. Die moeten voor ondersteuning zorgen, zodat hij beter zijn handen kan gebruiken.

Elvis is 24 uur per dag bezig met zijn ziekte. Zijn vrouw Corry is zijn grote steun en toeverlaat en zij helpt hem dan ook zoveel mogelijk bij de dagelijkse dingen: 'Een mailtje typen is voor hem al lastig. Hij wil zoveel mogelijk zelf doen, maar dat is niet altijd even makkelijk'.

De tekst gaat verder onder de video.

Zingen sleept ze erdoor

Ook hun sociale leven lijdt eronder: 'Door de ziekte van Elvis komen wij niet veel meer buiten de deur.' Ondanks alle zorgen zien Corry en Elvis zichzelf niet als zielige mensen: 'We maken heel veel plezier met elkaar en wat wij samen delen is de liefde voor muziek. We bouwen regelmatig onze huiskamer om tot café De oude fiets en dan gaan de voetjes van de vloer tijdens de karaoke.'

Kunt u Elvis helpen aan op maat gemaakte wanten zonder toppen? Reageer dan via de site van Gelderland Helpt.