De Starlight Sisters zingen met gevoel voor vrijheid

Ze treden al meer dan 15 jaar op als de Starlight Sisters. Als een soort Gelderse Andrew Sisters zijn de zingende dames te bewonderen bij herdenkingen, bevrijdingsfestivals en in verzorgingshuizen. Het vrolijk-nostalgische gevoel dat liedjes als 'Mister Sandman', 'Don't sit under the appeltree' en 'We'll meet again' oproepen maakt hun optredens voor veel ouderen en veteranen tot onvergetelijke momenten.

Vooral wanneer het publiek mee gaat zingen brengen Roelien, Marijke en Willeke hun gevoel van vrijheid-vrij zijn optimaal over. Al optredend tussen het publiek genieten de drie zelf ook volop. De dames pakten het serieus op nadat ze werden gevraagd om in het kader van 60 jaar bevrijding in 2005 mee te rijden in een tour van Keep Them Rolling in de gemeente Rheden. Dat werd een groot succes. Sindsdien zijn de Sisters zo'n twintig keer per jaar op allerlei plekken in de provincie en ver daarbuiten te vinden om al zingend hun vrijheidsgevoel uit te dragen. Het repertoire bestaat nu uit ongeveer dertig "oorlog-songs".

Vooral de momenten met de oorlogsveteranen en de bewoners in verzorgingshuizen raken de drie in hun hart. Liedjes zoals 'Sing sing sing, Lullaby of Broadway' en een medley van allerlei succesnummers van de Andrew Sisters maken veel herinneringen los bij het publiek dat vaak spontaan gaat meezingen. Andere hoogtepunten zijn optredens voor Prinses Margriet, voor het koningspaar en voor veteranen in Wageningen op Bevrijdingsdag. De Sisters hopen hun muzikale vrijheidsgevoel nog een hele poos uit te kunnen dragen en genieten van ieder evenement.