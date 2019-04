KPN wil dekking verbeteren, 40 meter hoge mast nabij Zwarte Goor

De wens van KPN is om in Nunspeet/Hulshorst het mobiele bereik en de benodigde capaciteit te verbeteren en willen daarbij een nieuw opstelpunt realiseren nabij het Zwarte Goor.

Het KPN-netwerk heeft inmiddels een bereik van meer dan 99,3% van het Nederlandse grondgebied en daarmee de beste dekkingsgraad in Nederland. Het blijft een continu proces om de kwaliteit van het netwerk te vernieuwen en de capaciteit en dekking van het netwerk verder te verbeteren. Daarom investeert KPN vele miljoenen euro’s per jaar in het mobiele netwerk en daarmee in dekking en capaciteit..

Door onder andere de inzet van nieuwe technieken en nieuwe opstelpunten, pakt KPN momenteel honderden plekken in heel Nederland aan. Zo is de wens van KPN om ook in Nunspeet het mobiele bereik en de benodigde capaciteit te verbeteren en dat doet het bedrijf door een nieuw opstelpunt realiseren nabij het Zwarte Goor, zo laat KPN aan RTV Nunspeet weten. Het gaat om een antennemast van 40 meter waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd.

Op dit moment wordt de aanvraag beoordeeld door de gemeente Nunspeet. De exacte locatie zal Zwarte Goor 5 (5a) zijn.

