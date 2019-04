Neder-Betuwe wil arbeidsmigranten huisvesten in chaletpark

door Esther Hendriks

Het gaat om het chaletpark Rijk van Batouwe dat in 2008 nieuw is gebouwd als toevoeging aan camping Betuwe. Deze week maakte de gemeente bekend dat op het chaletpark nu al ongeveer 200 arbeidsmigranten wonen. Nu nog illegaal, maar wethouder Nees van Wolfswinkel wil er een korte termijn verblijf legaliseren.

Op een aangrenzend stuk grond moeten de nieuwe chalets komen. Het bedrijf StaySolutions uit Barendrecht doet de investering. Zij regelde onder andere ook de veiligheid bij azc's. Volgens wethouder Nees van Wolfswinkel (SGP) kon de gemeente die kans niet laten lopen. 'Wij hebben het geluk dat er zo'n investeerder is, het is een oplossing voor de verkameringsproblemen. We willen dan ook nu handelen zodat de investeerder niet wegloopt.'

Bekijk hier de reportage. De tekst gaat verder na de video.

Camping of kamp?

'We zijn ernstig overdonderd,' vertelt omwonende Jan Diederik van den Berg. Ook het nieuws dat er al 200 arbeidsmigranten wonen overviel hem. 'Het is in strijd met het bestemmingsplan van de camping.' Van den Berg woont op 100 meter afstand en zag 20 jaar geleden de camping uitbreiden tot aan zijn grond. 'Ik vraag me af wie er nog op de camping wil komen als er zoveel arbeidsmigranten wonen. Is het dan nog wel een camping?'

De wethouder beseft dat het tegen de eigen regels ingaat moet naar eigen zeggen iets doen aan het woningtekort en de erbarmelijk woonomstandigheden van de arbeidsmigranten. Van Wolfswinkel: 'Nu zitten er al veel mensen wat total niet beheersbaar is. En ik hoor ook vanuit de buurt dat er veel vuil langs de weg ligt, mensen s'avonds in het donker rondlopen, en er veel verkeersbewegingen zij. Die dingen willen we aanpakken zodat mensen er zo min mogelijk last van hebben.'

Dat moet gebeuren met een Pools koppel dat de orde bewaard bij de chalets en een zogenaamd 'rode kaart systeem' waarmee bij overlast het park verlaten moet worden.

Brandbrief

Van den Berg stelde samen met de buren een brandbrief op aan de gemeente. Deze is naar zijn zeggen inmiddels ondertekend door 30 gezinnen. 'De gemeente neemt de meest korte methode, dit is geen democratisch proces.' Op maandag 8 april was er een voorlichtingsavond, daar lag volgens Van den Berg al een concreet plan. 'Het plan was al tot in detail ingevuld, er waren drie planmakers en een mevrouw die de discussie leidde. Terwijl er in de brief stond dat 'ze van plan waren een park te bouwen'. '

Dat de arbeidsmigranten ergens moeten wonen snappen de ondertekenaars van de brief. 'Een kleinschalig plan kunnen we nog wel achter staan. Als de 200 arbeidsmigranten die er nu wonen een beter onderkomen krijgen en hun persoonlijke omstandigheden beter geregeld worden.' Van den Berg is zelf agrariër en zou graag meeprofiteren. Zoals de plannen er nu uitzien kan dat volgens hem niet. 'Voor de bevolking lost het de problematiek niet op. Het is een oplossing voor grote bedrijven die met uitzendbureau's werken.'

Hun bewonerscomité hoopt in gesprek te kunnen met de verantwoordelijke wethouder. Volgens Van Wolfswinkel gaan er zeker gesprekken met de omwonenden komen.

Fruitteelt en logistiek

In de Neder-Betuwe werken zo'n 1100 mensen uit Oost-Europese landen in onder andere de fruitbomenteelt. In het hoogseizoen ligt dat aantal nog veel hoger. De gemeente wil de huisvesting beter regelen, ook al gaan ze daarbij tegen de eigen regels in voor wat betref bewoning van recreatieparken.

De plek waar het park komt ligt op de grens met de gemeente Buren. Het zijn vooral de omwonenden in die gemeente die zich zorgen maken.