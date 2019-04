2400 handtekeningen voor behoud polikliniek: 'Arnhem-Zuid heeft al bijna niks'

Ruim 2400 mensen hebben hun handtekening gezet onder een online petitie voor het behoud van de polikliniek in Arnhem-Zuid. 'We hebben de hoop nog niet opgegeven', zegt raadslid Lea Manders van initiatiefnemer Arnhem Centraal.

Ziekenhuis Rijnstate onderzoekt de haalbaarheid van nieuwbouw in Elst. Bij groen licht zou de start van de bouw van het nieuwe pand in 2021 moeten plaatsvinden. 'De verhuizing naar Elst is niet zeker. Er liggen nog veel hobbels', weet Manders.

Moeilijk bereikbare doelgroep

De petitie werd medio januari online gezet. Na 24 uur waren 1500 steunbetuigingen binnen. Dat uiteindelijk 'slechts' 2400 van de circa 75.000 inwoners van Arnhem-Zuid een handtekening hebben gezet, komt volgens haar doordat vooral oudere patiënten getroffen worden. 'Deze kwetsbare doelgroep is moeilijk te bereiken met welke actie dan ook.'

De kwestie leeft volgens Manders wel degelijk onder de inwoners. Zo was er iemand die ruim 700 handtekeningen ophaalde bij een eigen petitie en kwam een andere burger met een uitgewerkt plan voor een vestiging aan de Metamorfosenallee.

Het alternatieve plan van Arnhemmer Sander van Wijk is al door Rijnstate afgeschoten. Wethouder Roeland van der Zee beloofde Manders actief in gesprek te gaan met het ziekenhuis om alsnog een geschikte locatie te vinden in Arnhem-Zuid. Voor zover bekend is die nog niet gevonden.

Gebrek aan voorzieningen

Manders beaamt dat de huidige polikliniek in Arnhem-Zuid niet meer voldoet. Voor een afspraak met een specialist worden patiënten vaak naar de hoofdvestiging van Rijnstate doorverwezen, stelt zij. 'Heel zwart-wit gesteld kun je er alleen nog terecht om bloed te prikken en voor een consultje.'

Het is tekenend voor het gebrek aan voorzieningen in Arnhem-Zuid, stelt zij. 'Er wonen ongeveer evenveel mensen als in Assen, waar bijvoorbeeld wel allemaal culturele voorzieningen zijn. Arnhem-Zuid heeft bijna niks en is aangewezen op Noord.'

