Pompstations weer open na zakelijk conflict, ondernemer opgelucht

Franchiseondernemer Theo Vermeulen is blij dat zijn tankstations aan de Amsterdamseweg in Arnhem en de Nieuweweg in Groesbeek snel weer opengaan. Total sloot de pompen vorig week af vanwege een zakelijk conflict met Vermeulen.

'Ik ben bijzonder blij dat Total ook laat zien dat ze een menselijke kant hebben', sprak de franchiseondernemer nadat de rechter zich dinsdag in een kort geding over de zaak had gebogen.

'Er loopt olie door mijn aderen'

Nu de oliemaatschappij de pompen vrijgeeft, heeft Vermeulen weer vertrouwen in een goede afloop. 'Wij komen denk ik zeker tot een overeenstemming en mocht dat niet zo zijn dan gaan we in ieder geval zonder kwaad bloed uit elkaar.'

De pomphouder kan niet wachten om weer aan het werk te gaan. 'Ik hoop dat het geen dagen meer gaat duren, want mijn personeel staat te trappelen om weer te beginnen en ik ook. Er loopt olie door mijn aderen.'

Twee ton schuld

Total sloot de brandstof af vanwege een schuld van zo'n twee ton die Vermeulen heeft opgebouwd. Ook de pinautomaten werden op afstand uitgeschakeld.

Het onderhoud aan de Amsterdamseweg in Arnhem in de zomer van 2018 zou de ondernemer in financiële problemen hebben gebracht. Acht maanden was de straat afgesloten en liep hij naar eigen zeggen inkomsten mis.

Hoe het conflict wordt opgelost, is nog niet duidelijk want op een later moment zal worden gesproken over de schuldvraag.

