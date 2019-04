Overval in Zaltbommel, politie zoekt verdachten

Een gezin wordt na een bezoek aan kennissen in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 december door drie mannen overvallen. Dit gebeurt rond 0.45 uur aan de Thorbeckestraat in Zaltbommel.

De politie schiet op vluchtende overvallers en daarbij raakt een van hen gewond.

Twee van hen worden korte tijd na de overval aangehouden bij tankstation De Lucht aan de A2. Agenten zoeken nog naar twee andere daders. Mogelijk is sprake van een vijfde verdachte.

Jongen verstopt zich in wc

Het vriendje van de 15-jarige dochter van het overvallen gezin, slaat alarm die nacht. Hij belt vanuit de wc waar hij zich verstopt. De politie die in de buurt is, rijdt meteen naar de plaats van de overval. En ook zijn vader en stiefmoeder melden zich snel.

De overvallers slaan toe zodra het gezin thuiskomt.

Foto: politie/Bureau GLD

Eén van de overvallers botst bij zijn vlucht uit het huis in Zaltbommel tegen een agent op. De politieman schiet de vluchter in een been, maar die weet toch te vluchten in een zwarte Volkswagen Golf. De vlucht eindigt met autopech langs de A2. De inzittenden willen er te voet vandoor, maar twee van hen worden uiteindelijk bij tankstation De Lucht in de kraag gevat.

De auto die ze achter hebben gelaten, is enkele dagen eerder gestolen in Leiden.

De man des huizes raakt bij de overval, doordat een worsteling ontstaat, lichtgewond.

Politie zoekt twee mannen

De politie is nog op zoek naar twee mannen die in het huis aanwezig waren. Beiden zijn begin 20, rond de 1 meter 80 lang en waarschijnlijk licht getint. Ze spraken volgens de slachtoffers Nederlands met een Noord-Afrikaans accent.

Kun je de politie helpen deze zaak op te lossen of beschik je over info die van belang zou kunnen zijn, waarschuw dan de politie via 0800-6070 of neem contact op met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Het zaaknummer luidt 2018542781. Deze online link kun je ook invullen.