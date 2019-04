Kinderen gezocht voor eerste Nationaal Kinder Vrijheidsontbijt in Nijmegen

Het eerste Nationale Kinder Vrijheidsontbijt wordt 5 mei gehouden in Nijmegen. Dat maakte het Comité 4 en 5 mei dinsdag bekend, in samenwerking met de Kindercorrespondent. 75 kinderen kunnen deelnemen aan het ontbijt.

De kinderen gaan tijdens het ontbijt in gesprek met 75 speciale gasten, zoals veteranen, politici en BN'ers over onderwerpen als vrede, vrijheid en vriendschap.

Toost op de vrijheid

Burgemeester Bruls van Nijmegen opent het ontbijt samen met de jeugd met een toost op de vrijheid.

Het Kinder Vrijheidsontbijt wordt gehouden in het Valkhofpark, met uitzicht op de Waalbrug. Een historische locatie waar tijdens de Tweede Wereldoorlog veel is gebeurd. Doel van het Kinder Vrijheidsontbijt is kinderen met verschillende achtergronden en culturen bij elkaar aan tafel te brengen.

'Het is meer dan zomaar een gezellig ontbijtje', vertelt Kindercorrespondent Tako Rietveld. 'Het wordt een feestje met een boodschap. Iedereen heeft een verhaal en iedereen kan van elkaar leren. Of je nu jong of oud bent. Het delen van een maaltijd verbindt. Bovendien laten we hiermee zien dat kinderen meer te vertellen hebben dan de meeste volwassenen denken.'

Nieuwe traditie

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil van de Vrijheidsmaaltijd een nieuwe, landelijke traditie maken. Het doel is dat in elke Nederlandse gemeente vanaf 2020 meerdere Vrijheidsmaaltijden worden georganiseerd. Dit jaar zijn er ongeveer honderd vrijheidsmaaltijden. De Kindermaaltijd in Nijmegen is de enige die speciaal voor en met de jeugd wordt georganiseerd.

Kinderen tussen de 8 en 15 jaar kunnen zich inschrijven voor het Vrijheidsontbijt. Deelname is gratis, maar reserveren is wel noodzakelijk. Inschrijven kan via de site vteam.tv.