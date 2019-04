'Dan moeten ze me hier wegdragen', permanente bewoners vakantiepark Ewijk vrezen uitzetting

door Sven Strijbosch

De afgelopen maanden zijn er twee grote controles geweest. Burgemeester Daphne Bergman wil weten wie er allemaal op het park verblijft. Volgens het bestemmingsplan mag er namelijk enkel worden gerecreëerd.

Maar een vakantiepark is De Groene Heuvels niet meer te noemen. Wie via de website een huisje probeert te boeken komt bedrogen uit. Het overgrote deel is continu verhuurd of bijvoorbeeld particulier eigendom. Op de parkeerplaats van het park is het een mix tussen Nederlandse en Poolse kentekens. Busjes van OTTO Work Force rijden af en aan om arbeidsmigranten op te pikken of af te zetten.

Meer dan 500 arbeidsmigranten

Uit een eerdere controle in februari bleek dat er meer dan 500 arbeidsmigranten op het park wonen. Daarnaast is er een groep Nederlandse, permanente bewoners. Om hoeveel mensen het exact gaat moet binnen twee weken blijken. 'Die mensen kunnen een brief verwachten', legt Bergman uit. Binnen een bepaalde termijn moet er vervolgens andere woonruimte worden gevonden. Permanent blijven wonen op het park is dan geen optie meer.

'Dan moeten ze me hier wegdragen', zegt Sjaak Jansen. Een half jaar geleden kocht hij met zijn vrouw een woning op het vakantiepark. Net als bij veel andere bewoners gebeurde dat noodgedwongen. 'Ik moest mijn huis verkopen om gezondheidsredenen. Een gelijkvloerse woning was niet te vinden. Ik sta al 18 jaar bij de woningbouwvereniging ingeschreven, heb een urgentieverklaring, maar word niet geholpen. Toen heb ik dit gekocht. Het was echt een noodgreep', legt hij uit. De woning op het vakantiepark heeft een douche en slaapkamer op de benedenverdieping.

Ook voor Natasja Verploegen was het vakantiepark niet de eerste keuze. 'Ik ben gescheiden en kwam nergens voor in aanmerking. Iets huren was niet te doen en kopen was ook een probleem', vertelt ze. Uiteindelijk kocht ze een goedkoop huisje op De Groene Heuvels. 'Noodgedwongen', aldus de bewoonster. Inmiddels woont ze er al vijf jaar. 'Het bevalt goed. Het is hier hartstikke netjes.' Van de arbeidsmigranten zegt ze geen last te hebben.

De huisjes zien er over het algemeen netjes uit. Veel recreatievoorzieningen op het park zijn door de vele permanente bewoning gesloten.

'Huis onverkoopbaar'

De bewoners weten niet waar ze heen moeten bij een eventuele uitzetting. 'Mijn huisje is niks meer waard', vertelt Verploegen. In de loop van 2019 zijn er steeds meer arbeidsmigranten op het park gekomen. Wie 'De Groene Heuvels' op Google intypt ziet een hoop negatieve berichtgeving, zo redeneert ze. 'Ik zou niet weten wie hier nog een vakantiehuisje zou willen kopen.' Aan woningzoekenden kan het huisje niet meer worden verkocht, want permanente bewoning is straks niet meer mogelijk.

Verploegen is bang dat ze in de schulden terechtkomt. 'Ik kan het huisje gaan verhuren, maar als dat twee maanden per jaar vol zit ben ik niet uit de kosten.'

'Vitaal vakantiepark'

De gemeente wil dat het weer een 'vitaal vakantiepark' wordt. 'Gemeenten op de Veluwe hebben soms tientallen parken. Dan is het logisch dat ze niet allemaal overeind blijven. Maar wij hebben er maar één', zegt de burgemeester. Ze ziet er niks in om de bewoning langer door de vingers te zien.

Permanente bewoners hopen dat Bergman tot bezinning komt. 'Als ik hier weg moet kom ik echt in de problemen', benadrukt een van hen. 'Dan ga ik voor de deur van het gemeentehuis liggen', voegt Jansen toe. Ze zien het niet gebeuren dat het vakantiepark ooit nog een echt vakantiepark gaat worden en willen er graag blijven wonen. Is het niet om een financiële strop te voorkomen.

'Permanente bewoners moeten blijven'

Toch zijn er wel degelijk mensen die een vakantiewoning hebben op De Groene Heuvels voor recreatief gebruik. 'Ik woon bij Schiphol en vind het hier prachtig', vertelt Mike Hall. Hij komt zo nu en dan naar zijn huisje in Ewijk. Eigenlijk zoals het hoort: recreatief gebruik. Maar Hall is juist blij met de permanente bewoners op het park. 'Die houden een oogje in het zeil als ik er niet ben', vertelt hij. 'Ze moeten gewoon kunnen blijven.'

Desondanks is het volgens de gemeente altijd helder geweest dat het om recreatiewoningen gaat op De Groene Heuvels. Schrijnende gevallen kunnen altijd op hulp rekenen als het gaat om huisvesting, zo wordt er benadrukt. Daarnaast krijgen permanente bewoners een zogenoemde 'begunstigingstermijn' om een andere woning te kunnen vinden.

